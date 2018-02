SMA et Danfoss envisagent de fusionner pour dÃ©velopper l'intÃ¨gration des supermarchÃ©s au secteur de lÃ©nergie

SMA et Danfoss envisagent de fusionner et de former une seule et même entreprise dont la mission est de connecter divers composants techniques de la distribution alimentaire par une combinaison de la plateforme de gestion énergétique ennexOS de SMA et du gestionnaire de système SM800 de Danfoss. L’objectif est dintégrer les supermarchés au système énergétique. Les gérants de supermarchés pourront utiliser la solution intégrée développée par la future entreprise pour réduire leurs dépenses opérationnelles de manière durable et optimiser leur empreinte carbone.

En devenant un composant clé du système énergétique flexible du futur, les supermarchés pourront profiter de nouvelles sources de revenus. Le premier projet pilote débutera prochainement. Lavenir du système énergétique repose sur le développement de solutions permettant dintégrer efficacement des sources dénergies renouvelables. Le recours aux technologies intelligentes du bâtiment est la clé de la réussite.

Les supermarchés comme un composant clé du système énergétique du futur

Lentreprise commune planifiée par SMA et Danfoss vise à offrir aux gérants de supermarchés une solution intégrée assurant la liaison entre les technologies de refroidissement et de réfrigération, lénergie photovoltaïque, les technologies de stockage de l’énergie et la mobilité électrique. En gérant les charges de façon intelligente et en intégrant lensemble du système au marché de lénergie, les gérants de supermarchés seront en mesure de réduire leurs dépenses opérationnelles, doptimiser leur empreinte carbone et daméliorer considérablement leur compétitivité à long terme. En outre, ils deviendront un composant clé du système énergétique du futur.

« Notre savoir-faire dans le photovoltaïque, les systèmes d’accumulation et la gestion énergétique vient s’ajouter à la longue expérience de Danfoss dans les technologies de refroidissement et réfrigération ainsi qu’à son accès à des clients du segment de la distribution alimentaire », a déclaré Jürgen Reinert, membre du conseil dadministration en charge des opérations et des technologies de SMA Solar Technology AG. « Je suis ravi, car cette future entreprise commune va nous permettre de renforcer notre partenariat stratégique avec Danfoss. »

« La distribution alimentaire revêt une importance stratégique et constitue un terrain de jeu idéal pour linnovation », a déclaré Jürgen Fischer, président de Danfoss Cooling. « Le supermarché du futur combinera des produits innovants, issus des technologies de refroidissement et de réfrigération, à des installations photovoltaïques, de stockage énergétique et de chargement. Les supermarchés fourniront non seulement des produits frais, mais transformeront également le réseau électrique, qui deviendra plus fiable, plus vert et plus flexible.

Danfoss et SMA, une alliance technologique de raison

Danfoss et SMA sont très bien positionnés pour exploiter ce nouveau marché. Dans le cadre de cette future entreprise commune, basée à Hambourg, en Allemagne, nous travaillerons ensemble en vue de développer notre technologie testée et éprouvée et de nous assurer une position dominante dans ce segment. »

La nouvelle filiale de SMA, coneva GlbH, coopérera avec le segment Froid de Danfoss en vue de concevoir un service adapté aux exigences individuelles du segment de la distribution alimentaire.

« La plateforme de gestion énergétique ennexOS de SMA est loutil idéal pour optimiser la consommation énergétique des détaillants sur la base de paramètres comme les prix actuels de lélectricité, la température extérieure, le rayonnement solaire et les exigences de réseau temporaires », a expliqué Jochen Schneider, directeur général de coneva GmbH. « Lélectricité autogénérée excédentaire peut soit être vendue soit être stockée dans des systèmes de stockage thermique et électrique. Lintégration au marché de lénergie nous permet également de garantir un approvisionnement en énergie verte et rentable. De plus, nous pouvons intégrer des stations de chargement. » La future entreprise sera probablement soumise à lapprobation des autorités antitrust compétentes.

