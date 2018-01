SMA crÃ©e la sociÃ©tÃ© coneva GmbH, une filiale dÃ©diÃ©e aux solutions digitales pour la gestion de l'Ã©nergie

SMA vient de créer une nouvelle filiale qui se consacrera aux solutions digitales pour la gestion de l’énergie. Basée à Munich (Allemagne), coneva GmbH propose aux services publics, aux sociétés immobilières ou encore aux entreprises de télécommunications des solutions « marque blanche » pour la gestion de l’énergie et l’intégration des clients finaux au marché de l’énergie. Ses activités incluent également la conception de solutions de surveillance, de contrôle et de gestion de l’énergie pour les entreprises privées et les institutions publiques, qui peuvent ainsi réduire considérablement leurs coûts énergétiques. coneva GmbH présentera son offre pour la première fois lors du salon E-World energy & water, qui se tiendra du 6 au 8 février à Essen (Allemagne).

« Faire de SMA un prestataire de services énergétiques »

Le secteur de l’approvisionnement énergétique connaît actuellement une mutation capitale et deviendra de plus en plus décentralisé et numérique. Un nombre croissant d’entreprises et de consommateurs finaux se laissent séduire par les avantages financiers des énergies renouvelables et produisent leur propre courant à petit prix. Dans ce contexte, les modèles commerciaux traditionnels du secteur de l’approvisionnement deviennent obsolètes. De nouveaux concurrents conquièrent le marché et proposent aux « prosommateurs » des offres innovantes permettant d’exploiter et de commercialiser efficacement le courant qu’ils produisent. Les fournisseurs classiques ne pourront jouer un rôle sur ce marché que s’ils peuvent aux aussi proposer à leurs clients des solutions adaptées au secteur énergétique de demain. Ce sont justement ces solutions que coneva GmbH développe.

« La digitalisation du secteur de l’approvisionnement énergétique offre de nombreuses opportunités commerciales très attractives. Dans ce contexte, faire de SMA un prestataire de services énergétiques dans les années à venir compte parmi nos objectifs stratégiques majeurs », affirme Pierre-Pascal Urbon, Président du Comité de Direction de SMA. « La création de coneva GmbH est un jalon important en ce sens. Par le biais de cette filiale et grâce à une nouvelle plateforme de prestations de services énergétiques, un écosystème constitué de la plateforme de gestion de l’énergie IoT ennexOS, de prestations de services innovantes et de partenaires du secteur énergétique, nous remporterons de nouveaux marchés et groupes de clients. Cette ambition se base sur les nombreuses années d’expérience et l’expertise inégalée de SMA dans tous les domaines de la gestion de l’énergie, quel que soit le secteur d’activités. »

Des solutions tout compris

Au cœur du modèle commercial de coneva GmbH, on trouve un concept de gestion de l’énergie global commun à tous les secteurs d’activités, des générateurs comme les installations photovoltaïques ou éoliennes aux consommateurs comme les systèmes d’éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de refroidissement, de stockage ou l’électromobilité, mais aussi le regroupement de l’offre et de la demande via la plateforme ennexOS développée par SMA.

« La digitalisation de l’approvisionnement énergétique recèle des opportunités et possibilités inédites pour des acteurs comme les fournisseurs d’énergie locaux, les sociétés immobilières, les supermarchés, les chaînes hôtelières et les équipementiers d’origine (OEM) », explique Jochen Schneider, Directeur de coneva. « Nous sommes impatients d’aider nos clients à exploiter ce potentiel avec notre équipe d’experts chevronnés. Notre approche « marque blanche » allie idéalement le matériel et les logiciels à des prestations de services adaptées afin de proposer des solutions tout compris. De nombreuses startups se lancent actuellement sur le marché des prestations de services énergétiques. Elles n’ont cependant aucune expérience du marché ni des technologies. Nous avons l’avantage de pouvoir recourir à l’expertise considérable, à la technologie de pointe et aux données de SMA tout en restant indépendants de la société-mère et en agissant de manière tout à fait autonome et dynamique. Sans compter que la stabilité financière de SMA est garante de sécurité pour nos clients. »

Plus d’infos…