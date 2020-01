Sharp lance un nouveau portefeuille de modules photovoltaÃ¯ques hautes performances Ã  demi-cellules

Sharp élargit son portefeuille de modules photovoltaïques à demi-cellules. Ce dernier inclut trois nouveaux panneaux en silicium monocristallin qui rejoindront la famille de produits NU : le NU-JC330, le NU-BA385 et le NU-JB395. Ces modules PERC à demi-cellules offrent un gain de performances de 2-3 % par rapport aux panneaux standards à cellules entières. Les clients bénéficient ainsi d’une solution pour chaque type d’application, des projets résidentiels aux installations commerciales à grande échelle en passant par les centrales au sol.

Un gain de puissance et une durée de vie plus longue

Les cellules de ces nouveaux modules sont divisées en deux parts égales, ce qui signifie que le courant électrique généré par chacune d’entre elles est réduite de moitié, et les pertes par résistance de trois quarts, ce qui permet d’accroître la puissance de sortie dont bénéficient les utilisateurs. Cette production diminuée de moitié a pour effet d’abaisser considérablement la température interne des cellules, réduisant ainsi le risque de points chauds, et augmentant par conséquent la durée de vie des modules. Les demi-cellules disposent de trois petits boîtiers de raccordement au lieu d’un seul. Chacun d’entre eux est équipé d’une diode de dérivation qui permet de transférer moins de chaleur vers les cellules sus-jacentes, prolonge la durée de vie des panneaux, et améliore les performances globales du système. Ces trois nouveaux modules peuvent être placés en mode portrait, ce qui profite aux installations sensibles aux ombrages (centrales au sol et panneaux orientables sur toiture). En effet, contrairement aux cellules entières, les demi-cellules peuvent encore produire à 50 % de leur potentiel maximal grâce à la partie supérieure du module, même lorsque la partie inférieure est occultée.

Des panneaux adaptés aux plus grands projets

Les panneaux à 144 demi-cellules monocristallines NU-BA385 et NU-JB395 sont adaptés aux installations sur de vastes toitures ou au sol nécessitant un rendement des plus élevés. À 395 W, le module NU-JB395 offre la puissance de sortie la plus élevée, une efficacité de 19,6 %, tout cela assorti d’une tension maximale de 1 500 V. De plus, grâce à ses câbles de 1 400 mm permettant de créer une installation par sauts séquentiels (« leapfrog ») et de réduire les coûts annexes, ce module est adapté pour les grands projets industriels et les centrales de production d’énergie. Quant au module NU-JC330 à 120 demi-cellules, il offre une puissance de sortie de 330 V et une efficacité de 19,5 %, ce qui le rend adapté à des installations en environnements industriels et résidentiels. L’ensemble des modules proposent une fiabilité et un rendement accru, ainsi qu’une résistance en série réduite grâce à une technologie améliorée à 5 jeux de barres.

Des modules testés et certifiés

La sûreté de fonctionnement, la qualité et la durabilité de ces modules ont été certifiées par la Commission électrotechnique internationale (normes IEC61215 et IEC61730). Ces modules robustes ont été rigoureusement testés dans le but de contrôler leur conformité avec des normes internationales, et de vérifier leur résistance à des conditions extrêmes (ammoniaque, brouillard salin, sable et résistance à la dégradation induite par le potentiel). « Les innovations introduites et les progrès effectués sur nos modules au cours des 50 dernières années nous ont permis de nous améliorer et de nous adapter aux circonstances du marché », déclare Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe. « Nos clients disposent ainsi d’une technologie éprouvée et d’un portefeuille de produits de haute qualité et représentant des investissements fiables. Ces derniers peuvent toujours compter sur nous : nos équipes de soutien locales et les services que nous proposons dans toute l’Europe leur permettent de tirer le meilleur de nos technologies et produits. »