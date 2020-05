Sharp lance un nouveau module photovoltaÃ¯que noir et Ã©lÃ©gant Ã  demi-cellules

Sharp étoffe son portefeuille de modules photovoltaïques à demi-cellules avec le NU-JC320B, un nouveau panneau en silicium monocristallin entièrement noir.

Le nouveau module PERC élégant à demi-cellules offre un gain de performances de 2-3 % par rapport aux panneaux standards à cellules entières. Les clients soucieux de l’esthétique de leurs produits bénéficient ainsi d’une solution fiable et efficace pour leurs projets résidentiels ou leurs installations commerciales.

La performance des demi-cellules

Grâce à ses 120 demi-cellules monocristallines et à sa tolérance de puissance positive unique (jusqu’à 5 %), le NU-JC320B délivre une puissance de sortie de 320 W. Enfin, le module arbore un cadre et une couche inférieure noirs élégants pour les clients professionnels et les propriétaires immobiliers exigeants. Le panneau est doté de la technologie de demi-cellules de Sharp, dont le principe est de diviser des cellules entières en deux parts égales. Le courant généré par chacune d’entre elles est ainsi réduit de moitié, et les pertes par résistance de trois quarts, ce qui permet d’accroître la puissance de sortie dont bénéficient les utilisateurs.

Cette production diminuée de moitié a pour effet d’abaisser considérablement la température interne des cellules, réduisant ainsi le risque de points chauds, et augmentant par conséquent la durée de vie du module. Les demi-cellules disposent également de trois petits boîtiers de raccordement au lieu d’un seul. Chacun d’entre eux est équipé d’une diode de dérivation qui permet de transférer moins de chaleur vers les cellules supérieures, prolonge la durée de vie des panneaux, et améliore les performances globales du système. Ce nouveau module peut être placé à la verticale – soit l’idéal pour les installations sensibles aux ombrages (ex. : panneaux orientables sur toiture). En effet, contrairement aux cellules entières, les demi-cellules peuvent encore produire à 50 % de leur potentiel maximal grâce à la partie supérieure du module, même lorsque la partie inférieure est occultée.

Sûreté, qualité et viabilité

Le panneau est également équipé de connecteurs MC4 reconnus de la marque Stäubli, ainsi que d’un revêtement DSM sur la surface externe du verre, qui permet de refléter 1,2 % de lumière en moins que les autres revêtements de ce type. Les composants de haute qualité utilisés pour ce modèle jouent un rôle crucial sur sa longévité et la stabilité de sa puissance de sortie. Outre les seaux de l’IEC (IEC61215 et IEC61730) attestant de sa sûreté, sa qualité et sa viabilité, ce panneau robuste a été rigoureusement testé dans le but de contrôler sa conformité avec des normes internationales, et de vérifier sa résistance à des conditions extrêmes (ammoniaque, brouillard salin, sable et résistance à la dégradation induite par le potentiel).

Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe : « Nous sommes ravis d’étoffer notre portefeuille de panneaux à demi-cellules afin d’offrir à nos clients soucieux de l’esthétique de leurs installations une technologie fiable et éprouvée d’un noir élégant. Nous veillons constamment à ce que ces derniers puissent toujours compter sur nous : nos équipes de soutien locales et les services que nous proposons dans toute l’Europe leur permettent de tirer le meilleur de nos technologies et produits. »