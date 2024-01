Sharp Energy Solutions Europe prÃ©sente un panneau solaire verre/verre bifacial TOPCon de type N amÃ©liorÃ©

Sharp Energy Solutions Europe lance son tout nouveau panneau solaire bifacial TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact - Contact Passivé par Oxyde Tunnel), dont la puissance est portée à 580 watts.Tout en puissance !

Le NB-JD580 est un panneau solaire verre/verre avec 144 demi-cellules M10 de type N et 16 barres omnibus. Le rapport bifacial du module TOPCon de type N peut atteindre 80 %, avec un rendement de 22,45 %, ce qui lui permet d’offrir des performances accrues. En outre, le panneau solaire exploite les avantages de la technologie TOPCon de type N, notamment l’augmentation de la puissance et du rendement, l’amélioration de la performance en faible luminosité et une bifacialité élevée.

Un faible coefficient de température de -0,30 %/°C

La puissance et l’efficacité accrues de la technologie TOPCon de type N se traduisent par une meilleure production d’énergie, ce qui rend le panneau plus rentable pour les utilisateurs. En outre, l’amélioration de la performance en faible luminosité permet au panneau de continuer à produire de l’énergie même dans des conditions de luminosité sous-optimales, ce qui augmente ainsi son efficacité globale. Le panneau solaire bifacial verre/verre TOPCon de type N est conçu avec un faible coefficient de température de -0,30 %/°C pour la production d’énergie, ce qui garantit des performances exceptionnelles même à des températures ambiantes élevées. Cette caractéristique est particulièrement importante dans le contexte du changement climatique et de la hausse des températures qui l’accompagne. En outre, le panneau est exempt de LID, ce qui réduit le risque de perte d’énergie pendant toute sa durée de vie. Les dimensions du NB-JD580 sont de 2278 x 1134 mm, avec un cadre en aluminium de 30 mm. Les couches de verre avant et arrière présentent chacune une épaisseur de 2 mm, conférant au panneau un poids total de 32,5 kg. Les caractéristiques mécaniques du panneau lui permettent de convenir à diverses applications, y compris les installations de champ libre à l’échelle commerciale et en réseau public.

Une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale

La sécurité, la qualité et la durabilité du panneau ont été officiellement reconnues, ce qui lui a valu les certifications CEI (CEI 61215 et CEI 61730). Des essais rigoureux conformes aux normes internationales ont confirmé sa résistance dans des conditions difficiles. Les modules ont passé avec succès les tests de résistance à l’ammoniac, au brouillard salin, au sable et à la dégradation induite par le potentiel (PID). Le module est couvert par une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale. Au sein de l’UE et dans plusieurs autres pays, une garantie de 15 ans s’applique aux produits installés dans des systèmes en champ libre et cette garantie est portée à 25 ans pour les modules montés sur le toit. Cette garantie prend effet à compter de la livraison du panneau au client final. « Nous annonçons la sortie de notre panneau solaire bifacial verre/verre TOPCon de type N amélioré de 580 W », explique Andrew Lee, directeur des ventes EMEA chez Sharp Energy Solutions Europe. « En intégrant la technologie avancée TOPCon de type N et une augmentation de la puissance du NB-JD580, nous avançons sur la voie d’un avenir plus durable. »