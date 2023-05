Sharp Energy Solutions Europe dÃ©voile un module photovoltaÃ¯que bifacial et double verre dotÃ© de cellules TOPCon de type N

Sharp Energy Solutions Europe vient de lancer son tout dernier module monocristallin et bifacial doté de cellules TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), le NB-JD570. Ce modèle double verre de 570 watts est équipé de 144 demi-cellules de type-N (plaquettes de format M10) et d’un système à 16 jeux de barres. Son facteur bifacial peut atteindre les 80 %, et son rendement est de 22,07 %.

Le nouveau module photovoltaïque NB-JD570 de Sharp Energy Solutions Europe offre plusieurs des avantages de la technologie NTOPCon, dont une puissance de sortie et un rendement plus élevés, de meilleures performances en conditions de faible luminosité, et un facteur de bifacialité plus important. Le module produit ainsi davantage d’énergie, ce qui en fait un investissement plus rentable pour ses utilisateurs. Ces derniers bénéficient en outre d’un rendement global élevé compte tenu des performances affichées malgré des conditions lumineuses non optimales.

La garantie de solides performances à des températures élevées

Son faible coefficient de température de -0,30%/°C pour sa puissance de sortie annoncée offre la garantie de solides performances à des températures élevées, un paramètre de plus en plus important compte tenu du dérèglement climatique et des hausses qui en résultent. Enfin, les cellules du modèle NB-JD570 ne subissent pas de dégradation induite par la lumière (LID), ce qui atténue sa perte de puissance potentielle tout au long de son cycle de vie. Ses dimensions sont de 2 278 x 1 134 mm, et le module est doté d’un cadre en aluminium de 30 mm d’épaisseur. Les couches de verre à l’avant et à l’arrière mesurent chacune 2 mm d’épaisseur, et le module pèse au total 32,5 kg.

Un grand pas de plus vers un avenir plus durable

Ses caractéristiques mécaniques le rendent adapté à une variété d’applications, qu’il s’agisse d’installations commerciales ou de centrales solaires au sol alimentant des réseaux publics. « Nous sommes ravis de lancer notre module solaire bifacial et double verre de 570 W », déclare Andrew Lee, directeur commercial de Sharp Energy Solutions Europe pour l’EMEA. « Grâce à ses cellules TOPCon de type N, notre panneau offre une puissance et un rendement plus importants, ainsi que des meilleures performances en cas de basse luminosité, une bifacialité plus élevée, et un coefficient de température plus faible. Avec ce lancement du NB-JD570, nous faisons un grand pas de plus vers un avenir plus durable. »

Une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale

Sa sûreté de fonctionnement, sa qualité et sa durabilité ont été reconnues et certifiées par la Commission électrotechnique internationale (normes IEC61215 et IEC61730). Les modules ont été rigoureusement testés dans le but de contrôler leur conformité avec des normes internationales, et de vérifier leur résistance à des conditions extrêmes (ammoniaque, brouillard salin, sable et résistance à la dégradation induite par le potentiel). Enfin, le panneau est fourni avec une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale, et une garantie produit de 15 ans pour les clients de l’Union européenne et de plusieurs autres pays. Ces garanties courent à partir de la livraison au client final.