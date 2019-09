Sharp certifie ses panneaux photovoltaÃ¯ques pour le systÃ¨me de fixation MetaSole+

Cinq des derniers modules photovoltaïques (PV) issu des lignes de production de l’industriel Sharp ont obtenu la certification ETN (« Enquête de Technique Nouvelle ») pour le système de fixation MetaSole+ de Renusol. Outre son nombre limité de composants, ce dernier ne nécessite également aucun rail de fixation, ce qui en fait un système d’installation rentable et pouvant être rapidement assemblé sur des toitures en métal ondulé et nervuré. Le certificat a été délivré par l’institut de tests Bureau Alpes Contrôles, qui a contrôlé les modules ND-AK275 et ND-AC275 de 275 W, les modules NU-AK310 et NU-AC310 de 310 W, ainsi que le module NU-AF370 de 370 W de SHARP. Les systèmes photovoltaïques dotés de composants certifiés rassurent les compagnies d’assurance, investisseurs et établissements financiers, et sont par conséquent plus facilement acceptés. Ainsi, les installations solaires de grande ampleur et situées dans des lieux publics, qui doivent faire l’objet d’appels d’offres lorsque leur capacité est supérieure ou égale à 100 kWc, seront plus volontiers approuvées avec une certification ETN. « Nous sommes ravis de pouvoir bientôt offrir à nos clients une solution rentable et facile à installer grâce à l’adoption du système MetaSole+ sur nos modules PV », déclare Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions pour l’Europe.