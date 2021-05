SERGIES et les onduleurs FIMER : un partenariat axÃ© sur une relation durable

SERGIES continue son développement avec la réalisation de 6 grandes centrales solaires au sol utilisant 85 onduleurs PVS-175-TL de FIMER. De quoi évoquer la fidélité qui lie le développeur à l’industriel !

SERGIES poursuit son développement et montre son savoir-faire avec plus de 70 MWc de centrales solaires au sol lauréates des appels d’offres CRE. SERGIES développe essentiellement ses centrales photovoltaïques au sol sur des anciens sites d’enfouissement de déchets ou sur des carrières témoignant leur déontologie basée sur des projets sans conflit d’usage. Pour ses projets de grandes centrales, SERGIES a choisi les onduleurs de la société FIMER, l’un des leaders européens fabriquant tous ses onduleurs de chaîne en Italie. FIMER a fourni 85 onduleurs PVS-175-TL sur six centrales au sol de SERGIES. Ces onduleurs de 185 kVA permettent de réduire significativement le nombre d’onduleurs à poser, retire la nécessité de protéger les chaînes avec des fusibles grâce au nombre réduit de chaînes câblées en parallèle sur chacun des 12 MPPT, et permettent de réaliser des économies de matériels (coffrets DC externes et tableaux divisionnaires AC) grâce au coffret DC/AC attenant intégrant parafoudres et inter-sectionneurs.

Des projets aux contraintes multiples

Que ce soient des modules photovoltaïques montés sur trackers ou sur tables fixes posées sur plots béton, l’espace disponible sous les panneaux est souvent restreint. De par sa conception modulaire en deux parties facilitant l’installation et les entrées/sorties sur le côté, l’onduleur PVS-175-TL résout ces problématiques et optimise la conception des centrales. Equipés de 12 trackers de point de puissance maximum (MPPT) et de la technologie de gestion des ombrages partiels PowerGain, les onduleurs PVS-175-TL tirent le meilleur productible possible quelle que soit la configuration du site et dès les premiers rayons de soleil.

Des centrales sur des sites d’enfouissement ou d’anciennes carrières

FIMER a participé, entre autres, aux centrales de Mouterre sur Blourde, Messemé, Sainte-Sévère, Soleil de Rouzède, Miremont et Vouzailles. Ces anciens sites d’enfouissement de déchets ou anciennes carrières cumulent 20 MWc, soit une production d’environ 23 600 MWh/an, l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 13 100 habitants (hors chauffage). Soucieux des enjeux territoriaux, SERGIES fait notamment appel à l’écopaturage pour entretenir les sols et utilise le financement participatif pour permettre aussi aux citoyens de bénéficier des retombées économiques. Dans le cadre de la construction ces centrales, SERGIES s’est appuyé sur OMEXOM et SPIE.

Accompagner l’exploitation

SERGIES, producteur d’énergies renouvelables, est propriétaire et exploitant de toutes ses centrales photovoltaïques. Les technologies FIMER utilisent des protocoles de communication standardisés Modbus Sunspec en liaison Ethernet. Cela permet une intégration facile et sécurisée vers n’importe quel outil de supervision. De plus, avec leur datalogger intégré et l’accès gratuit à la plateforme Cloud Aurora Vision de FIMER, l’exploitant bénéficie d’une supervision supplémentaire complète. Cela permet également au fabricant FIMER d’apporter un support technique à distance sur les onduleurs et la mise à jour des micrologiciels embarqués pour faire bénéficier des améliorations produits.