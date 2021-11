Sequoia Capital, GIC et Primavera Capital investissent un milliard de dollars US dans le groupe Envision

A l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021, COP 26, le groupe Envision annonce l’investissement de plus d’un milliard de dollars US par Sequoia Capital, GIC Private Ltd et Primavera Capital. Il s’agit de l’un des plus importants investissements dans le Net Zéro à ce jour, destiné à accélérer le rythme de la transition énergétique et à explorer les opportunités technologiques et industrielles nécessaires.

Acteur mondial incontournable des technologies vertes, le groupe Envision couvre de multiples domaines essentiels à l’atteinte du Net Zéro, notamment les énergies renouvelables, l’hydrogène, les batteries et les solutions numériques. Grâce à sa stratégie de partenariats technologiques, Envision, qui s’apprête à investir 2 milliards d’euros dans l’usine de batteries à Douai en France, travaille avec les gouvernements et les entreprises pour accélérer la transition énergétique et permettre la révolution industrielle verte.

Promouvoir l’adoption massive des énergies renouvelables

S’exprimant lors de la COP26, Lei Zhang, PDG du groupe Envision, a déclaré : “La technologie et les investissements en capital sont tous deux importants pour la transition vers le Net Zéro. Ce partenariat stratégique permettra à Envision de mobiliser des investisseurs en capital pour construire l’économie Net Zéro.” Fred Hu, fondateur et président, Primavera Capital Group, a déclaré : “Primavera reconnaît pleinement l’excellence de l’innovation technologique, de fabrication et de capacités de services intégrés d’Envision. En tirant parti de nos forces respectives sur les marchés nationaux et internationaux, y compris avec l’aide de l’écosystème des sociétés du portefeuille de Primavera, nous avons l’intention de soutenir l’expansion et la croissance mondiales d’Envision, de donner les moyens à beaucoup plus d’industries de réaliser la transition vers le zéro carbone, et de promouvoir l’adoption massive des énergies renouvelables et des technologies propres à l’échelle mondiale.”

La neutralité carbone est le principal défi à relever pour l’avenir de l’humanité.

Neil Shen, associé fondateur et directeur général de Sequoia China, a déclaré : “Il s’agit d’un investissement stratégique visant à promouvoir la construction d’un nouveau système industriel vert mondial. Répondre aux propositions de l’époque par des moyens innovants a toujours été la raison d’être de Sequoia China. La neutralité carbone est le principal défi à relever pour l’avenir de l’humanité. Notre destin est entre nos mains”. Ang Eng Seng, Chief Investment Officer of Infrastructure chez GIC, a déclaré : “Envision est une entreprise leader dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies vertes, qui connaît une croissance rapide et dont la profondeur et l’étendue des produits dans le domaine des énergies renouvelables auraient un impact significatif sur la demande mondiale de décarbonisation. En tant qu’investisseur mondial à long terme, nous sommes impatients de travailler avec Envision sur ses différents écosystèmes de technologies propres, y compris les nouveaux parcs éoliens et les actifs de transition énergétique à travers les marchés.