Sept fÃ©dÃ©rations professionnelles interpellent les dÃ©putÃ©s

À la suite des récentes élections législatives, les sept fédérations et associations professionnelles soussignées – Enerplan, la FEDENE, France Renouvelables, France Gaz, le Syndicat des Energies Renouvelables, la SFEN et l’Union Française de l’Electricité – expriment dans une « lettre aux députés » les attentes portées par le secteur énergétique pour accélérer la décarbonation de nos usages énergétiques, renforcer notre souveraineté industrielle et économique face au reste du monde et améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Les sept fédérations rappellent aux députés qu’ils et elles auront, au cours des prochains mois, un rôle clé sur trois enjeux cruciaux pour l’avenir :

Mettre en œuvre la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone permettant aux filières de s’organiser Améliorer le pouvoir d’achat sans obérer les investissements d’avenir Renforcer la compétitivité des filières industrielles en France et en Europe

« Notre système énergétique et nos filières industrielles, concluent les signataires, sont à un tournant crucial. Elus de la Nation, vous aurez durant cette nouvelle mandature à engager la France dans une transition énergétique équitable et attractive. Nous avons besoin de prévisibilité et de stabilité pour attirer les investissements privés dans un cadre budgétaire contraint et préparer les compétences nécessaires à sa mise en œuvre aujourd’hui et demain ».

www.enerplan.asso.fr/energie-7-federations-professionnelles-interpellent-les-deputes?apercuogi=46541&apercucode=3E3D70F38C05C33B64D2371685105A3D