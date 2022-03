Séminaire DERBI/TECSOL : “Panorama des opérations d’autoconsommation collective de l’énergie électrique PV”

Le pôle de compétitivité DERBI et le bureau d’études TECSOL organisent dans le cadre du projet européen EKATE un séminaire sur le thème : “Panorama des opérations d’autoconsommation collective de l’énergie électrique photovoltaïque”. Ce séminaire 100% digital se tiendra le mardi 8 mars de 9h30 à 11h30. Après l’ouverture du webinaire par André Joffre, Président du Pôle de compétitivité DERBI, il sera temps d’un tour d’horizon de l’Autoconsommation collective en France avec Mohamed LahjibI, Renewable and energy transition project manager d’ENEDIS. Un point sur l’avancement de la réglementation française sera fait avec Justine Bain-Thouverez, Avocate – LLC & Associés. A l’étude également, les modèles d’affaires et économiques sur l’Autoconsommation collective. Prendront la parole en suivant les fournisseurs d’électricité verte : acteurs complémentaires dans le montage des opérations d’autoconsommation collective à l’instar de Guillaume Bodson, Chef de projet Innovation – PLUM ENERGIE ou Lucien Blanc, Coordinateur du pôle production – ENERCOOP. Pour finir, le séminaire fera la part belle aux retours d’expériences d’opérations d’Autoconsommation collective comme l’opération de SerenyCalas à Cabriès (13) avec Donald Francois, Président Fondateur – SERENYSUN ENERGIES ou l’opération de la Glacière à Mérignac (33) avec Nicolas Peiffer, Ingénieur R&D – TECSOL.

