SEGARD SPL30/SWEEN : un partenariat pour dÃ©ployer les projets dâ€™autoconsommation collective du territoire gardois

La SEGARD SPL30 (Société d’Aménagement et d’Équipement du Gard) et la startup technologique à mission SWEEN, experte dans la mise en place de projets d’autoconsommation collective et de smart grids, ont signé une convention de partenariat lors du salon des Communes et des Intercommunalités du Gard, le jeudi 8 juin dernier. L’objectif : mutualiser les expertises des deux structures, afin de répondre aux demandes des acteurs du territoire en matière de production d’une énergie locale et de mobilité électrique.

Ancrée dans le territoire gardois, la SEGARD SPL30 l’est résolument, forte de sa longue histoire en tant que centre de ressources en ingénierie territoriale, assistance à maîtrise d’ouvrage, aménagement, construction et promotion.

Le savoir-faire complémentaire de deux acteurs du territoire

Elle s’est déjà illustrée en tant qu’accompagnatrice ou co-opératrice dans plusieurs projets de production d’énergie renouvelable, en particulier photovoltaïques. Dans son plan stratégique 2023, elle s’est donnée pour ligne directrice d’accélérer la transition énergétique et écologique, et d’en devenir une véritable actrice au travers de ses réalisations. La startup SWEEN propose quant à elle le modèle d’autoconsommation collective le plus performant et rentable du marché, développé par son équipe R&D. Depuis son siège du Cailar, elle opère Smart Lou Quila, un des projets les plus avancés en France, tant sur le plan technologique qu’en terme de solutions de gestion déployées. Il regroupe à ce jour une quinzaine de producteurs et intègre la gestion de batteries stationnaires en multisites, mais aussi des bornes de recharge en smart charging et en V2G.

La réponse à une forte demande de solutions énergétiques locales

Créé à l’initiative d’Amaury Pachurka, fondateur de SWEEN et de Vincent Delorme, directeur général délégué de Territoire 30, dont la SEGARD SPL30 est l’une des entités, ce partenariat est une réponse aux demandes de plus en plus fréquentes émanant du secteur public et privé. Vincent Delorme affirme : « Nous réfléchissions à développer une compétence en transition énergétique depuis 4 ans. Avec SWEEN, nous avons maintenant une proposition d’offre très pragmatique. C’est un vrai vecteur d’innovation pour nous. Depuis la guerre en Ukraine, nos clients publics et privés font en effet face à de gros questionnements, qui portent autant sur le fait de réaliser des économies d’énergie que d’engager le territoire dans une production locale, décentralisée. Ils nous interrogent beaucoup sur le partage de kW/h et la mobilité électrique. À présent, nous sommes en mesure de leur apporter des solutions de production d’énergie en circuit court. »

L’autoconsommation collective, une tendance qui se répand en France.

Le Gard ne fait pas figure d’exception. Tirés par la hausse des prix de l’énergie et l’urgence climatique, en un an les projets d’autoconsommation collective ont été multipliés par deux en France. Avec près de 300 projets à l’étude dans l’Hexagone, la demande n’a jamais été aussi haute. De plus en plus de communes mais aussi de bailleurs sociaux et d’entreprises sont séduits par la production et la consommation d’énergie en circuit court. Un locavorisme énergétique vertueux, qui permet de réduire sa facture d’électricité et, pour les collectivités, d’offrir à leurs citoyens une énergie moins chère et renforcer l’attractivité de leur territoire.

Des solutions innovantes pour le développement territorial

Amaury Pachurka précise : « Les modèles proposés par Sween permettent aux collectivités de valoriser leur patrimoine tout en répondant aux objectifs et aux engagements en termes de protection de l’environnement et de diminution de la consommation énergétique. Mais aussi, d’offrir à leurs administrés la possibilité de prendre part à la transition énergétique et d’accéder à des outils d’aide à la sobriété. Les collectivités peuvent s’appuyer sur de nouvelles solutions pour lutter contre la précarité énergétique. » Ce partenariat constitue pour les deux parties une co-création de valeur, ancrée dans le local. Sween et la SEGARD SPL30 entendent concevoir des offres mutualisées pour les ZAE ou ZAI, l’immobilier d’entreprise, les projets urbains d’aménagement ou d’écoquartiers, en apportant une réponse efficace à la transition énergétique via l’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux usages de la mobilité électrique (smart charging collectif, gestion de la batterie, V2G, services au réseau…). Autant de solutions énergétiques innovantes et durables qui participeront au développement territorial.

Encadré

Un amour de Sween

La société à mission SWEEN® est experte dans les solutions innovantes vivant à optimiser les domaines de l’énergie et de la « very » smart city. Elle développe et opère des projets clés en main d’autoconsommation collective, mobilité partagée, smart charging, V2G, services au réseau et micro-grids pour l’immobilier, les collectivités, l’industrie et les particuliers. SWEEN offre des modèles d’autoconsommation collective jusqu’à 24% plus rentables, grâce à une intelligence artificielle propriétaire qui pilote les opérations ainsi que l’accès à l’informations du réseau de distribution en temps (vraiment) réel. L’écosystème SWEEN assure ainsi une maîtrise accrue des coûts environnementaux, une réduction significative des coûts de production d’énergie, une répartition de l’énergie au plus juste. SWEEN est également acteur de la mobilité écologique avec son projet actuel intégrant l’électromobilité « Vehicle to Grid », dont l’ambition est de valoriser son usage sans besoin de lourds investissements complémentaires.