SÃ©cheresse PyrÃ©nÃ©es-Orientales : Eneragri innove avec un stockage d’eau de pluie dans une serre solaire

Eneragri a installé un stockage d’eau de pluie sous serre photovoltaïque à Villemolaque (Pyrénées Orientales). Il s’agit d’une poche de 800 m³ lové dans une serre solaire de 80 mètres de long dans une exploitation de 800 avocats bios en agrivoltaïsme. Détails !

En ces temps de sécheresse très préoccupants dans les Pyrénées-Orientales, la société Enereau, filiale du groupe Eneragri, se positionne comme un acteur innovant dans le domaine de la récupération d’eau de pluie. L’installation mise en place concentre une poche de stockage d’eau installée à l’intérieur d’une serre solaire. Elle capte non seulement l’eau de la toiture mais aussi celle des structures environnantes telles que les hangars, tribunes et autres serres. À chaque averse, l’eau de pluie est dirigée vers un récupérateur avec des chéneaux. Cette ressource d’eau permet l’irrigation des cultures, l’élevage du bétail et les besoins communaux durant les périodes de forte sécheresse. En complément de leur fonction première dans la gestion de l’eau, les poches de récupération d’eau de pluie mises en place par Enereau servent également de réservoirs stratégiques dans le cadre de la lutte contre les incendies.

Une serre solaire de 80 mètres de long intègre un stockage d’eau de 800 mètres cubes

La couverture photovoltaïque de la serre entourant la poche permet de collecter l’eau en abaissant la température. Elle permet aussi de protéger la poche contre les intempéries et le rayonnement du soleil ce qui allonge sa durée de vie. Ce dispositif prévient la prolifération des moustiques et d’algues. Ce modèle économique, permet une installation sans frais initiaux pour les bénéficiaires grâce aux revenus issus de la vente d’électricité produite par les panneaux solaires. Avec cette innovation, Enereau apporte une gestion intelligente des ressources hydriques, répondant à la fois aux enjeux environnementaux et aux besoins des collectivités et du monde agricole.