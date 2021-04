S4E, se lance à l’international pour entendre ses perspectives de croissance sur le marché de la supervision des EnR

A ce jour, le logiciel de supervision ENERGYSOFT développé par l’éditeur breton de logiciels S4E est largement approuvé et éprouvé par la filière des ENR français avec plus de 10% de part de marché. Il parait désormais indispensable à l’entreprise de s’ouvrir et de répondre aux opportunités et aux besoins exprimés par les développeurs ENR estrangers. Il fait déjà̀ l’objet de demandes sur le marché́ allemand, italien, espagnol mais aussi hors UE au Maroc, Israël, Brésil, Inde pour ses nombreuses fonctionnalités et son attractivité́ prix.

Pour répondre à ce marché à fort potentiel, S4E doit se renforcer au niveau de son équipe commerciale. Depuis quelques semaines, l’éditeur de logiciel a intégré́ un nouveau responsable commercial à l’international, Pierre- Marie Inizan ainsi que Simon Bertho, en charge du support client en France et à l’international. L’objectif de ces recrutements est de confirmer l’attractivité́ et le positionnement du logiciel sur des marchés ENR européens et hors UE en forte croissance.

« Nous sommes aujourd’hui reconnu comme un des leaders sur le marché de la supervision des projets ENR et tout particulièrement solaires avec plus de 7200 installations supervisées, en France, soit l’équivalent de 1,1 GWc de production d’énergie renouvelable. Avec l’arrivée de Pierre-Marie en charge du développement à l’international et de Simon au support, nous sommes convaincus qu’il y a encore beaucoup d’avenir pour ENERGYSOFT dans différentes parties du globe comme en Allemagne et pourquoi pas le marché́ indien où les énergies renouvelables sont en forte croissance » déclare Jean Marie Hermelin, Directeur Général S4E.

ENERGYSOFT est un logiciel de monitoring personnalisable et flexible. Il permet la supervision de centrales EnR de toute puissance et la télégestion de tout type de bâtiment et est adapté́ à la gestion de toute taille de parc. Il est conçu pour être pris en main facilement et partagé par un grand nombre d’utilisateurs. L’offre séduit de plus en plus d’acteurs : les gestionnaires de parcs solaires et éoliens en quête d’efficacité́ dans l’exploitation tout en maitrisant leurs coûts, mais aussi les gestionnaires/propriétaires de bâtiments énergivores qui recherchent des gains sur leurs factures. L’optimisation de la production et de la consommation d’énergie est un sujet central dans un monde en pleine transition énergétique. Grace à l’apprentissage-machine, ENERGYSOFT permet d’améliorer, au travers du voisinage intelligent ou de la modélisation de production ou de consommation, la détection des baisses de performance de production ou des surconsommations de bâtiments.