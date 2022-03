Ricoh ThaÃ¯lande s’associe Ã  GreenYellow pour sâ€™approvisionner en Ã©nergie solaire

L’installation de centrales solaires photovoltaïques par les équipes de Green Yellow sur ses toitures aidera RicohThaïlande à réduire considérablement ses factures d’électricité et son empreinte carbone, sans aucun investissement ni coût de maintenance. Descriptif du projet !

Le site de production thaïlandais de Ricoh, filiale du leader mondial des technologies de bureau – imprimantes, imagerie et électronique – s’est associé à GreenYellow, acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international et expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et des services dans le secteur de l’énergie.

Net Zéro Carbone d’ici 2050

Ce projet de centrale solaire, d’une puissance de 4 MWc, installé sur les toitures du site de production thaïlandais, permettra à Ricoh de limiter sa dépendance vis-à-vis du réseau électrique en utilisant de l’énergie solaire et de réduire considérablement ses factures d’électricité. Enfin, ce projet contribue à l’objectif que s’est donné Ricoh : ne plus émettre de gaz à effet de serre d’ici 2050. Dans le cadre de ce projet, GreenYellow finance, conçoit, construit, exploite et entretient l’ensemble du système d’énergie solaire mis en œuvre au regard des besoins de Ricoh. La centrale solaire d’une puissance de 4 MWc, installée sur le toit de l’usine Ricoh, devrait produire 4,7 GWh d’électricité par an, ce qui permettra à Ricoh à la fois d’économiser de l’électricité et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’environ 2 500 tonnes par an en équivalent CO2.

Ricoh ambitionne d’œuvrer pour une société plus durable, en équilibrant « les trois P » : Prospérité, Personnes et Planète. Sa stratégie environnementale à long terme consiste à atteindre des émissions en GES « net zéro », dans l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2050, avec comme objectif intermédiaire de réduire les émissions en GES de 63 % en 2030 (par rapport au niveau de 2015). Ce partenariat entre Ricoh Thaïlande et GreenYellow reflète la raison d’être de GreenYellow, qui consiste à accompagner ses clients globalement pour leur permettre de consommer mieux et consommer moins. Toriyama, Président de l’entreprise Ricoh en Thaïlande, a déclaré : “Nous cherchons de manière proactive à réduire notre impact sur l’environnement et nous nous efforçons d’améliorer les capacités d’auto-récupération de la Terre, pour atteindre une société à zéro carbone net et une économie circulaire à travers notre activité, sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Depuis plus de 80 ans, Ricoh se positionne comme un moteur de l’innovation, et nous sommes en passe d’atteindre l’objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Nous sommes ravis de nous associer à GreenYellow, car ils partagent notre engagement, et soutiennent activement leurs partenaires et clients, pour assurer le succès de leur transition énergétique.” Frank Glück, CEO de GreenYellow en Thaïlande et en Asie, a souligné : “Nous sommes fiers d’aider Ricoh Thaïlande à réussir sa transition énergétique, grâce à notre offre de CEA, par la réduction de son empreinte carbone avec l’énergie solaire. De plus, nous sommes honorés d’accompagner Ricoh dans son objectif d’œuvrer pour une société plus durable et un environnement plus préservé.”