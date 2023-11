Revue de Presse/ Et si la transition Ã©nergÃ©tique Ã©tait une transition heureuse ? sâ€™interroge AndrÃ© Joffre dans La Tribune

Présenté par la Tribune comme un fervent militant de l’énergie photovoltaïque depuis 40 ans, André Joffre, fondateur du bureau d’ingénierie solaire (TESCOL), à la tête du syndicat des professionnels de l’énergie solaire (ENERPLAN) et d’un pôle de compétitivité dédié à l’accélération de la transition énergétique en Occitanie (DERBI), se pose en expert privilégié pour analyser l’évolution de la production d’électricité photovoltaïque. Et de lui prédire un avenir radieux. Interview d’un visionnaire optimiste qui demeure confiant et absolument persuadé que la transition énergétique peut être une transition heureuse. « Il y a une vraie complexité à tout mettre en œuvre simultanément, mais toutes les solutions existent, on est déjà dans le mouvement. Il est impératif d’accompagner cette accélération, mais les solutions de demain sont déjà une réalité ».

