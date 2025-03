Retour sur la plantation participative et lâ€™inauguration du parc solaire de LabouissiÃ¨re de Labastide Saint-Georges (81)

Une trentaine de personnes s’est réunie samedi 22 février dernier à l’occasion de l’inauguration du parc solaire de Labouissière à Labastide Saint-Georges pour planter une haie champêtre d’essences locales sur la butte côté route, ainsi que 6 arbres. L’ensemble des essences a été sélectionné par l’association Arbres & Paysages Tarnais. L’objectif ? Favoriser l’intégration paysagère et le développement de la biodiversité à proximité de l’installation photovoltaïque.

L’inauguration officielle de la centrale a eu lieu en présence d’Emmanuel Joulié, Maire de Labastide Saint-Georges, Mathilde Duran, co-présidente d’Enercoop Midi-Pyrénées, Alain Astié, président du SDET et d’Energie Commune 81 et Emmanuel David, élu à la communauté de communes Tarn Agout.

« Atteindre la neutralité énergétique sur le fonctionnement des services communaux »

La commune de Labastide Saint-Georges a fait de la transition écologique une de ses grandes priorités de mandat et s’investit fortement dans une politique de réduction des consommations d’énergie ainsi qu’en faveur des énergies renouvelables. L’objectif : produire une énergie renouvelable et réduire son empreinte carbone. Installé sur un ancien site de stockage de graviers et matières inertes dont une partie est une prairie délaissée, entre la D47 et la voie ferrée, le parc photovoltaïque de Labouissière génère l’équivalent de l’énergie nécessaire à la consommation de 300 habitants, contribuant ainsi à la transition énergétique du territoire. « Ce projet de parc solaire permet à notre village de montrer l’exemple et d’atteindre la neutralité énergétique sur le fonctionnement des services communaux (bâtiments, véhicules, éclairage). Un projet concerté et coconstruit avec Enercoop et le syndicat d’énergie du Tarn sur une zone de stockage de déblais. Une belle aventure qui permet au village d’apporter sa contribution au mix énergétique français… Si nous avons pu le faire, ici, dans une petite commune de 2000 habitants, alors beaucoup peuvent le faire » se réjouit Emmanuel Joulié, Maire de Labastide Saint-Georges.

Une co-construction avec des citoyens qui ont la main verte

Identifié par les collectivités dès 2021, le terrain communal de 5000 m², plus petit qu’un terrain de football, va ainsi permettre la production d’une électricité 100 % renouvelable. La construction achevée, le parc commencera à produire ses premiers watts au printemps 2025. Cette nouvelle installation solaire locale et citoyenne est le résultat d’un travail commun entre 3 entités : la commune de Labastide Saint-Georges à qui appartient le terrain et qui le met à disposition contre un loyer modeste, Enercoop Midi-Pyrénées et la SEM Énergie Commune 81, à travers leur société de projets Coopérative Energie Commune 81 (CEC 81), qui développent, construisent et exploitent cette installation. L’électricité produite est directement achetée par le fournisseur Enercoop pour servir ses consommateurs à un prix juste et équitable, pour une durée de 30 ans. « Enercoop Midi-Pyrénées est intervenu sur l’ensemble des phases du projet : l’étude de faisabilité, la concertation avec les habitants, les montages juridique et administratif, la relation avec la SEM Énergie Commune 81. Aujourd’hui, nous poursuivons la gestion de l’opération sur toute la durée de son exploitation. » explique Solène Goldberg, chargée de production de la coopérative. Il est à noter qu’en ce jour d’inauguration, l’association Arbres & Paysages Tarnais a planté une haie champêtre d’essences locales sur la butte côté route, ainsi que 6 arbres. Pour une meilleure intégration paysagère ! A l’issue de la plantation, les participants ont pu assister à une visite commentée et poser toutes leurs questions aux acteurs du projet.

Encadré

Financement : 300 000€ financés à 50% par la SEM Energie Commune 81 et à 50% par Enercoop Midi-Pyrénées grâce au capital apporté par ses sociétaires