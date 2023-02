Reservoir Sun, partenaire industriel de Safran pour la solarisation de ses premiers sites franÃ§ais en autoconsommation

Reservoir Sun, filiale de GreenYellow et d’ENGIE, réaffirme sa position d’acteur référent de l’autoconsommation solaire en tiers investissement pour les entreprises en remportant près de 75% de la puissance totale d’un appel d’offres solaire en autoconsommation lancé par Safran en 2022. Une sacrée référence !

Nous avions déjà évoqué dans ces pages le partenariat entre IDEX et Safran pour la solarisation via ombrières des parkings des sites de l’industriel français de l’aéronautique. IDEX n’est pas seul sur le coup. Reservoir Sun dispose également d’une part du gâteau. Dans un modèle clé en main, la filiale d’ENGIE va ainsi financer, développer, construire et exploiter pour Safran 9 centrales photovoltaïques sur tout le territoire Français pour une puissance totale de 26 MWc. Ce qui pourra représenter jusqu’à 20% de la consommation annuelle de certains sites soit un équivalent global à la consommation moyenne d’électricité de près de 11 000 foyers. 64 000 panneaux solaires seront installés sur une surface de 123 000 m² pour une économie de 412 tonnes de CO2 par an.

Des premières installations qui seront mises en service en un temps record

Deux centrales seront construites en 2023 sur les sites de Gonfreville l’Orcher en Normandie et Colomiers en Occitanie. Le site de Gonfreville l’Orcher sera équipée de plus de 11 800 panneaux solaires photovoltaïques, soit environ 22 000 m² installés en ombrières de parkings. Cette centrale sera la plus importante en autoconsommation en cours de construction sur un site industriel en France. Elle produira 4,9 Giga Watts heure (GWh) par an, ce qui correspond à la consommation moyenne d’électricité de près de 2 000 foyers français. Le site de Colomiers sera quant à lui équipé de plus de 1 200 panneaux photovoltaïques, soit 2 300 m² installés en ombrière de parking et au sol. La centrale produira 0,6 GWh par an, ce qui correspond à la consommation moyenne d’électricité de 250 foyers français. Les deux centrales électriques couvriront en moyenne 20% de la consommation des sites et permettront une économie annuelle de 83 tonnes de CO2. « Nous sommes ravis de compter parmi nos clients une nouvelle entreprise du CAC 40 et d’accompagner Safran dans ses projets d’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation afin de contribuer à la neutralité carbone d’ici 2050. Cela démontre la volonté forte de Safran de réduire concrètement l’empreinte environnementale de ses activités. Nous avons hâte de les voir bénéficier de leur propre énergie locale et décarbonée en un temps record » souligne Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun.