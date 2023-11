Reservoir Sun inaugure un projet en autoconsommation de 4,8 MWc sur un site de production de Safran Nacelles

Dans le cadre du contrat conclu avec le groupe français Safran le 8 juillet 2022, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense, Reservoir Sun, filiale à 100 % de GreenYellow et spécialiste de l’autoconsommation solaire en France, a inauguré le 23 novembre dernier sur le site de production de nacelles à Gonfreville-l’Orcher en Seine-Maritime. Cette réalisation s’inscrit parmi les 8 sites français planifiés d’ici à 2025, avec une puissance totale de près de 25 MWc, principalement déployée en ombrières de parking.

Le projet de Gonfreville-l’Orcher en Seine-Maritime affiche une puissance totale de 4.8 MWc en autoconsommation, entièrement dédié aux 1 500 employés du site, équivalent à la consommation électrique annuelle moyenne de 1 030 foyers. Il se compose d’une installation de 12 000 panneaux photovoltaïques en ombrières de parking, couvrant ainsi une surface totale de 24 000 m². « Reservoir Sun exprime sa fierté d’accompagner Safran dans sa transition énergétique en fournissant des solutions respectueuses de l’environnement. Notre prise en charge complète de l’installation vise à aider Safran à diminuer sa consommation énergétique tout en améliorant ses performances » indique Mathieu Cambet, Directeur de Reservoir Sun by GreenYellow.

Un partenariat inédit avec Safran

Cette installation permettra en effet de couvrir plus de 25 % des besoins en électricité du site, avec une production annuelle de 4,9 GWh d’électricité bas carbone. Ce projet représente un bénéfice économique et environnemental significatif. Entièrement financée par Reservoir Sun, cette installation constitue l’une des plus grandes centrales photovoltaïques en autoconsommation sur un site industriel en France. Reservoir Sun collabore avec Safran pour accompagner le Groupe dans sa transition énergétique en France. Ce projet contractualisé, financé, développé et construit en un temps éclair pour une centrale de 4,8 MWc, est le fruit d’un appel d’offres lancé par Safran en 2021 pour la solarisation de ses sites français. Le projet solaire de Safran Nacelles, fonctionnel depuis août 2023, marque le début d’une collaboration à long terme, avec un deuxième projet déjà en cours sur un autre parking du site de Gonfreville-L’Orcher.

« Un rendement déjà à la hauteur de nos attentes »

Pour Safran, cette collaboration témoigne d’un profond engagement envers les enjeux environnementaux et sociétaux contemporains, marquant sa transition en faveur des énergies renouvelables. En choisissant Reservoir Sun comme partenaire dans cette démarche, Safran s’associe à un acteur majeur de l’autoconsommation solaire, devenu leader du marché en France en seulement 5 ans. « Grâce à notre collaboration avec Reservoir Sun, l’installation de la centrale photovoltaique du site de Gonfreville-L’Orcher a pris moins d’un an et nous voyons déjà un rendement à la hauteur de nos attentes. En consommant directement l’électricité produite par la centrale photovoltaïque, nous accroissons notre autonomie énergétique locale et faisons un pas de plus dans notre volonté de réduire notre empreinte environnementale. » confie Vincent Caro, Président de Safran Nacelles.