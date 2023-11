Lightsource bp cÃ©lÃ¨bre deux annÃ©es de prÃ©sence France avec un objectif dâ€™1 GW de projets PV en 2026

Avec un portefeuille de 700 MW de projets solaires, l’équipe Lightsource bp en France s’engage à contribuer activement à un avenir durable soutenu par l’énergie solaire. Une activité dynamique au sein de laquelle l’agrivoltaïsme devrait prendre toute sa part !

Lightsource bp, un des leaders mondiaux de l’énergie solaire, célèbre deux années de présence en France. Depuis son entrée sur le marché français, Lightsource bp s’est rapidement développé en implantant son équipe de

25 collaborateurs dans 9 régions en France pour conduire ses projets solaires dans le pays.

« Notre objectif est d’être un leader de l’énergie solaire en France »

En s’appuyant sur les compétences d’une équipe, composée de professionnels du solaire photovoltaïque et de l’agrivoltaïsme, Lightsource bp France dispose de toute l’expertise nécessaire pour construire des projets agrivoltaïques durables et raisonnés, en cohérence avec la loi APER votée en mars 2023. Lightsource bp France développe activement un portefeuille de 700 MW de projets solaires dans la majorité des régions françaises, dont la Nouvelle-Aquitaine, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne–Franche-Comté, l’Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, le Grand Est et les Hauts-de-France. « Je suis immensément fière de notre équipe française et des progrès considérables qu’elle a accomplis en seulement deux ans. Lightsource bp est aujourd’hui présent dans 19 pays dans le monde, où nous avons su démontrer notre capacité à démarrer et exécuter rapidement nos projets. En France, notre objectif est d’être un leader de l’énergie solaire en nous appuyant sur notre expérience et notre expertise dans l’industrie photovoltaïque. Elles sont complémentaires des ambitions de la loi APER pour l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Nous sommes heureux de pouvoir travailler en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs des territoires pour y parvenir », déclare Kareen Boutonnat, directrice générale des zones Europe/Afrique/Moyen-Orient et Asie-Pacifique.

L’agrivoltaïsme en tête de proue

Rapide à déployer, fiable, compétitive et rentable, l’énergie solaire présente un immense potentiel de décarbonation et a toute sa place dans le mix énergétique pour contribuer à la neutralité carbone. En s’appuyant sur sa solide expérience dans le développement et le financement de projets solaires à grande échelle, Lightsource bp souhaite s’imposer en France comme un acteur majeur de l’agrivoltaïsme. Nous souhaitons ainsi contribuer activement au développement de l’énergie solaire dans le pays, avec un objectif de 1 GW de projets photovoltaïques en développement d’ici à 2026. « En France, nous avons constitué une équipe d’experts du solaire qui oeuvrent chaque jour à développer notre portefeuille de projets. Celui-ci est aujourd’hui d’environ 700 MW et devrait s’élever à 1 GW d’ici à 2026, soit l’équivalent de la consommation électrique de 280 000 foyers. Nous avons l’avantage de pouvoir capitaliser sur l’expérience de Lightsource bp qui développe et finance des projets solaires depuis plus de 10 ans dans le monde entier. Nous sommes donc en mesure de conduire nos projets avec agilité, efficacité et en toute autonomie pour devenir en France un leader de l’agrivoltaïsme et un partenaire de confiance qui contribue au nécessaire développement d’une énergie bas carbone et abordable, en ligne avec l’objectif ambitieux de 100 GW d’énergie solaire d’ici à 2050 pris par les pouvoirs publics », souligne Raphaël Colas, directeur général de Lightsource bp France.

Encadré

Le point de vue de Franck Tiravy, directeur général de bp France

« J’ai eu le grand plaisir de rencontrer l’équipe française de Lightsource bp à Paris récemment et j’ai été impressionné par leur solide expérience et leur dynamisme. En s’appuyant sur ses solides moteurs de croissance, bp se transforme pour devenir une entreprise énergétique intégrée. Outre les biocarburants et les bornes de recharge pour véhicules électriques, le développement de notre production d’énergie solaire sera essentiel pour atteindre notre objectif de neutralité carbone en France et dans le monde ».