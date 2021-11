RES finalise la vente de ses activitÃ©s de dÃ©veloppement et de construction en France Ã  Hanwha Solutions

RES a conclu ces derniers jours la vente de son activité de développement et de construction en France à Hanwha Solutions, suite aux approbations réglementaires. RES conservera son activité de services en France, qui fournit des services de gestion d’actifs, d’exploitation et de maintenance pour un vaste portefeuille de parcs éoliens et solaires.

La vente à Hanwha Solutions marque une étape importante pour RES, car les capitaux levés permettront d’accélérer la croissance internationale de l’entreprise d’énergie renouvelable. La stratégie de RES consiste à accélérer la croissance mondiale de ses activités de développement et de construction de projets, ainsi que de ses activités de services, de plus en plus importantes.

« Nous prévoyons une croissance significative »

RES gère actuellement plus de 7,5 GW d’actifs opérationnels dans le monde, en fournissant une large gamme de services. RES est le cinquième plus grand gestionnaire d’actifs éoliens en France et continuera à investir sur l’activité Services dans le pays avec l’équipe qui gère actuellement plus de 800 MW d’actifs éoliens et solaires. Gavin McAlpine, Président du conseil d’administration de RES, a déclaré, « C’est une période passionnante pour le marché des énergies renouvelables et pour RES. Nous voyons de plus en plus d’opportunités à travers notre activité et, conformément à notre stratégie, nous prévoyons une croissance significative de notre activité de services, car nous appliquons l’héritage, la culture unique et l’expérience industrielle de RES pour atteindre les objectifs de nos clients. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec nos anciens collègues français et Hanwha Solutions »

Plus de 21 GW de projets d’énergie renouvelable à travers le monde

RES l’une des plus grandes sociétés indépendantes d’énergie renouvelable au monde, active sur les activités d’éolien onshore et offshore, le solaire, le stockage d’électricité, la transmission et distribution de l’électricité. À l’avant-garde de l’industrie depuis près de 40 ans, RES a mis en service plus de 21 GW de projets d’énergie renouvelable à travers le monde et soutient un portefeuille d’actifs opérationnels dépassant 7,5 GW dans le monde entier pour de nombreux clients. RES restera actif en France afin de fournir des services de gestion d’actifs, d’exploitation et de maintenance à divers propriétaires.