RES et CVE viennent d’inaugurer la centrale photovoltaïque de Brouville sur un ancien silo de lancement de missiles stratégiques

Le 8 octobre dernier, Pascal Craplet, Directeur des affaires publiques de RES, et Virginie Quideau, Responsable relations territoriales de CVE, ont inauguré la centrale photovoltaïque de Brouville, en présence de Henri Bonnefoy, Maire de Saint Christol, Jean-Pierre Ranchon, 1er adjoint à la mairie de Sault et Max Raspail, Conseiller départemental, Président de la communauté de communes Ventoux Sud mais aussi Président du syndicat énergie Vauclusien. Une belle reconversion !



Situé sur les communes de Sault et Saint-Christol dans le Vaucluse et installé sur le site d’un ancien silo de lancement de missiles nucléaires, ce projet mené en partenariat avec les collectivités locales, s’inscrit dans une dynamique de reconversion du plateau d’Albion, largement tourné vers les énergies renouvelables. Quelques mesures de protections spécifiques ont été appliquées, telles que la pose de nichoirs et la préservation de pelouse sèche. Cette centrale d’une puissance de 2,95 mégawatts crête (MWc) sur une superficie de 3 hectares est équipée de 6700 panneaux photovoltaïques qui produiront l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1 500 habitants.

Volet participatif d’un montant de 315 000 €

Ce projet a été initié par les équipes de RES en 2012, en étroite concertation avec les élus du territoire. Il a été ensuite déposé à la quatrième période de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (AO CRE4) et désigné lauréat en août 2018. Le site a été développé par RES, entreprise mondiale spécialisée dans le domaine du développement de projets d’énergies renouvelables. En 2018, le projet a été acquis par CVE, producteur indépendant français d’énergies renouvelables. CVE a structuré le financement notamment le volet participatif d’un montant de 315 000 € et a construit et mis en service la centrale de Brouville. CVE en assurera son exploitation dans la durée. Cette centrale démontre l’engagement fort des partenaires de ce projet en faveur d’une production d’énergie verte, dans une dynamique d’optimisation des terres.

« Un projet solaire adapté à un territoire magnifique »

Pour Virginie Quideau, Responsable relations territoriales de CVE : « D’ici 2025, CVE prévoit de multiplier par 6 sa capacité installée pour atteindre 2 GW. Pour réussir cette croissance, le groupe s’appuie sur sa vision d’un modèle d’énergie renouvelable décentralisée, permettant de construire un véritable « circuit court » de l’énergie verte. Pour cela, CVE développe à la fois des projets en propre (en internalisant le développement, le financement, la construction et l’exploitation de ses sites) et en croissance externe. Parce qu’il est situé sur un terrain dégradé et respectueux de la biodiversité, le projet de Brouville s’inscrit bien dans les choix environnementaux de CVE. » « Nous sommes heureux d’inaugurer la centrale solaire de Brouville, à côté de notre partenaire, CVE et de l’ensemble des élus qui ont appuyé le développement de ce projet exemplaire, situé à seulement 60 km de notre siège historique basé à Avignon. Il s’agit du premier projet photovoltaïque porté par RES dans le Vaucluse qui est officiellement inauguré aujourd’hui, le premier d’une longue liste, nous l’espérons », se réjouit Pascal Craplet, Directeur des affaires publiques de RES. Max Raspail, Conseiller Départemental, Président de la CC Ventoux Sud et Président du Syndicat Energie Vauclusien : « Je suis très heureux que ce projet de centrale photovoltaïque voit le jour, car depuis 2012 un travail sérieux a été organisé. Depuis mon arrivée à la Présidence de la Communauté de communes Ventoux-Sud, on s’est attaché, avec les services de l’Etat et plus particulièrement avec Monsieur le Sous-Préfet du moment, pour faire évoluer le dossier dans un respect environnemental, performant et adapté à un territoire magnifique, avec un ensoleillement exceptionnel sur des terrains appartenant aux communes de Saint-Christol, de Sault et de la CCVS pour intérêt général. » Henri Bonnefoy, Maire de Saint-Christol, conclut : « Cette réalisation est le parfait exemple d’une reconversion réussie du Plateau d’Albion. »