Reprise radieuse : Intersolar Europe 2023 présente un programme-cadre complet et des thématiques ciblées

Perspectives radieuses pour la filière solaire européenne : avec 41,4 gigawatts (GW) de nouvelle puissance installée, le marché européen a connu une croissance de 47 pour cent en 2022 par rapport à l’année précédente. Des évolutions positives clairement perceptibles à Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde.

L’année dernière a été un immense succès pour la filière solaire mondiale : non seulement 2022 a battu des records en termes de nouvelles capacités installées, mais la puissance électrique photovoltaïque installée dans le monde a franchi pour la première fois le cap du térawatt. Cette évolution positive se reflète sur le salon Intersolar Europe de cette année. Plus de 1 250 exposants présenteront leurs derniers produits et solutions dans onze halls d’exposition au total. Avec un programme-cadre complet, le premier salon professionnel au monde s’adresse à tous les acteurs du secteur solaire.

Intersolar Europe Conference : marché, tendances et technologies en point de mire

Récapitulatif des thèmes phares du secteur en 2023 : Les 13 et 14 juin, l’Intersolar Europe Conference mettra en lumière les évolutions et tendances actuelles et proposera simultanément une plateforme de réseautage international destinée aux décideurs du secteur. Dès le départ et avec un accent particulier sur l’Europe, l’association européenne de l’industrie photovoltaïque SolarPower Europe présentera en exclusivité son rapport annuel « Global Market Outlook for Solar Power 2023-2027 ». Les principaux marchés de l’énergie solaire seront à l’honneur, et leurs représentants nationaux seront présents et parleront des évolutions dans le cadre d’une table ronde. Ensuite, des experts discuteront de la situation actuelle ainsi que des stratégies visant à accélérer le développement du PV ; ils se pencheront en outre sur la question de l’éventuelle réimplantation de la production photovoltaïque en Europe. L’European Solar PV Industry Alliance (ESIA) consacrera deux sessions à cette dernière question et esquissera les mesures indispensables à la renaissance du solaire en Europe.

En outre, les participants à la conférence peuvent s’attendre à un riche programme qui abordera de nombreux points différents, du financement des projets PV aux centrales hybrides et aux applications modernes telles que l’agrivoltaïsme, le PV flottant et le PV intégré au bâti. « Les centrales PV hybrides constituent mon thème préféré de la conférence de cette année. Il y est vraiment question de garantir l’approvisionnement en électricité 24 heures sur 24 grâce aux énergies renouvelables », explique Michael Schmela, conseiller exécutif de SolarPower Europe et président du comité de l’Intersolar Europe Conference. « C’est un sujet sur lequel les professionnels du secteur ont encore beaucoup à apprendre. Car cette thématique est de plus en plus à l’ordre du jour d’un nombre croissant d’acteurs, tant du côté des entreprises que des consommateurs. »

Un aperçu de la pratique avec l’Intersolar Forum

Une grande diversité de thèmes attend les visiteurs sur l’Intersolar Forum (hall A3, stand A3.150). Pendant les trois jours du salon, il proposera de nombreuses présentations et meilleures pratiques sur les thèmes et tendances actuels de la filière solaire. Le premier jour du salon sera placé sous le signe de l’innovation et des nouvelles solutions. Les finalistes du célèbre Intersolar AWARD donneront ainsi un aperçu de leurs projets et solutions en cours. Ensuite, des start-ups en plein essor présenteront de nouveaux modèles d’affaires et produits. Les solutions photovoltaïques intégrées intelligemment au bâti complèteront la journée sur le plan thématique. Nouvelles technologies et applications seront au menu de la journée suivante. Dans ce cadre, le 15 juin, l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) fera un tour d’horizon de l’agrivoltaïsme et expliquera comment il permet d’accroître les rendements agricoles tout en accélérant la transition vers le nouveau monde de l’énergie. Enfin, le dernier jour du salon sera entièrement consacré aux professionnels de l’électricité. Ils sont en effet très demandés lorsqu’il s’agit d’intégrer les secteurs de l’électricité, de la chaleur et des transports.

PV Manufacturing Stage : où s’effectuera la production PV de demain ?

Pour répondre à la forte hausse de la demande de technologies solaires, il est nécessaire de massifier les capacités de production PV. C’est pourquoi le PV Manufacturing Stage (hall A2, stand A2.409) proposera pendant les trois jours du salon des présentations et des expertises sur la production photovoltaïque. Les questions suivantes seront abordées en vue d’une réimplantation des sites de production PV en Europe : Le savoir-faire nécessaire est-il disponible ? Quelles sont les possibilités techniques ? Et quelle est la rentabilité actuelle ? En outre, des experts viendront sur scène pour présenter des technologies prometteuses et discuter des innovations dans la fabrication des cellules solaires de demain. Les partenaires du PV Manufacturing Stage sont l’Association allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA) et SolarPower Europe.

Un programme accompagné de nombreux événements annexes

Pour compléter l’offre destinée aux visiteurs, de nombreux événements annexes auront lieu sur place à Munich. Par exemple, les Nations unies organiseront l’événement annexe « Decentralized Energy Production: the UN and German Companies Side by Side ». Lors de cette visite d’information, les organisations des Nations unies participantes présenteront leurs activités et leurs besoins en matière de production d’énergie décentralisée. Autre temps fort des événements annexes : la conférence « Women Energize Women ». Le 15 juin à partir de 10 h 30, toute la journée sera consacrée à l’égalité femme-homme dans le secteur de l’énergie, avec un accent particulier sur les questions de financement. En effet, seule une plus grande diversité permettra d’exploiter ensemble tout le potentiel des énergies renouvelables. Il s’agit d’un projet du ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat (BMWK), réalisé par la Société allemande de coopération internationale (GIZ) en collaboration avec The smarter E Europe, l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire (BSW-Solar) et l’Association allemande des énergies renouvelables (BEE).