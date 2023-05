CHOOSEFRANCE : CARBON confirme son projet de giga-usine à l’occasion du sommet international

La société industrielle CARBON était invitée lundi 15 mai dernier à la 6ème édition du sommet international CHOOSE France, initié par le Président de la République. Le projet de giga-usine intégrée de cellules et de modules photovoltaïques porté par CARBON à Fos-sur-Mer, en Région Provence Alpes Côte d’Azur contribue en effet à l’ambition française de réindustrialisation. Explications !

Avec 5 GW de capacité de production, le projet CARBON poursuit son développement. Il contribuera pleinement à l’objectif fixé par l’État (10 GW de capacité de production de cellules et modules photovoltaïques en France d’ici 2030), dans le contexte européen du plan REPowerEU et du Net-Zero Industry Act (NZIA).

« Ne pas passer d’une dépendance à une autre »

Pierre-Emmanuel Martin, président et cofondateur de CARBON, était présent le 15 mai à Versailles parmi 200 des plus grands dirigeants d’entreprises internationales. Cette présence témoigne du caractère stratégique du projet porté par CARBON pour la souveraineté et la décarbonation, comme cela a été réaffirmé à l’occasion du sommet par le Président de la République. « L’annonce de CARBON intervient à un moment clé. La France et l’Europe doivent se repositionner rapidement sur la chaîne de valeur du photovoltaïque pour ne pas passer d’une dépendance à une autre. C’est aujourd’hui une illustration concrète de cette volonté de reconquête » a tenu à rappeler Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique.

CARBON a annoncé le 3 mars dernier l’implantation de sa 1ère giga-usine de produits photovoltaïques sur environ 60 hectares d’installations industrielles sur le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), au cœur de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, en Région Provence Alpes Côte d’Azur, sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Cette 1ère giga-usine intégrée (du lingot au module en passant par le wafer et la cellule) aura une capacité de production annuelle de 5 GW de cellules photovoltaïques et 3,5 GW de modules photovoltaïques. Sa mise en service est prévue fin 2025 avec une montée en puissance graduelle en 2026.

Budget d’investissement pour cette giga-usine s’élève à 1,5 milliard d’euros

Le budget d’investissement pour cette giga-usine s’élève à 1,5 milliard d’euros. Au-delà de la phase de chantier, le projet créera plus de 3000 emplois directs et durables sur le territoire. De fait, il s’agit du plus gros projet industriel dans le photovoltaïque en Europe. Membre fondateur de l’Alliance européenne de l’industrie solaire (ESIA), CARBON bénéficiera comme les autres projets industriels stratégiques du Net-Zero Industry Act (NZIA). En France, la future loi sur l’industrie verte – dont le projet a été présenté aujourd’hui en Conseil des Ministres – fournira également un cadre plus favorable. « La participation au Sommet CHOOSE France à Versailles nous a permis de constater la mobilisation pleine et entière de la France. CARBON participera activement à ce mouvement profond de réindustrialisation vertueuse, plus verte, plus circulaire et plus résiliente. Avec notre projet, nous avons ouvert la voie à la consolidation et au développement de la filière industrielle du solaire en Europe, nous ne pouvons que nous en réjouir ! Alors que ce n’était pas gagné lorsque nous avons lancé le projet avec Laurent Pelissier, Pascal Richard et Gaëtan Masson il y a un an et demi, aujourd’hui, tous les signaux passent au vert et d’autres nous suivent dans cette ambition industrielle. » confie Pierre-Emmanuel Martin, président et cofondateur de CARBON. Et Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie de conclure : « Cette annonce de CARBON est une bonne nouvelle pour la filière française et européenne du photovoltaïque que nous voulons redynamiser. L’enjeu est de taille : nous avons fixé un cap ambitieux pour le développement de l’électricité solaire, il s’agit maintenant d’accélérer sur l’organisation et l’industrialisation d’une filière dont la production devra être relocalisée, autour d’écosystèmes performants. Nous poursuivons le travail, aussi bien dans le cadre du projet de loi sur la réindustrialisation verte que sur le long cours, pour cette filière pleine de promesses ! »