Reportage/La sociÃ©tÃ© Corse STEPSol, premiÃ¨re laurÃ©ate de France dâ€™un AO PV+Stockage avec une solution micro-STEP solaire

Quand on pense stockage, on pense classiquement aux batteries lithium-ion. La jeune et innovante entreprise Innovante STEPSol, créée en septembre 2016 en Corse par Didier Pierrat-Agostini et Tina Le Mao, met pour sa part en avant une autre technologie plus nature de micro-STEP solaire. Son projet de Mauseleo en Corse a même terminé à la première place des lauréats du dernier appel d’offre CRE PV+Stockage en ZNI. Un joli pied de nez pour cette entreprise qui a su faire preuve d’une belle persévérance…

« Après trois années d’un programme de R&D important, il était temps pour STEPSol de se confronter à la réalité du marché du stockage, c’est chose faite et avec la manière. Nous sommes les premiers en France à être lauréat de l’appel d’offre PV + Stockage en ZNI via la technologie micro-STEP solaire. Et qui plus est en première position de l’AO. Une belle reconnaissance ! » annonce avec une satisfaction non dissimulée Didier Pierrat-Agostini, président de STEPSol.

« Une batterie hydraulique » pour maîtriser la production solaire et apporter un service de flexibilité

STEPSol a développé une solution astucieuse et simple de stockage hydraulique couplée à une production photovoltaïque. Tous les Appels d’Offres intégrant du stockage ont toujours été gagnés, jusqu’ici, uniquement par des solutions de type batterie électrochimique, c’est donc une première avec cette micro-STEP! Le projet de Mausoléo sur l’Île de Beauté, lauréat de cet AO, propose 250kW de PV sur hangar qui abrite de l’évaporation un bassin liner en position basse. 130 mètres au-dessus de ce bassin, une citerne souple sera positionnée. Le dispositif est complété par un tuyau reliant les deux bassins, avec une pompe et une turbine de 125 kW. Dans cette solution de stockage, pas de terre rare, pas de produit chimique. Le jour, les panneaux solaires alimentent le réseau, le surplus d’électricité permet d’actionner une pompe qui va monter de l’eau du bassin bas vers le bassin haut. « Entre 19h et 21h, soit pendant les deux heures où la production électrique est la plus coûteuse et polluante dans les ZNI, l’eau va redescendre et actionner une turbine qui va produire de l’électricité verte. L’eau agit ici comme une « Batterie Hydraulique » : grâce à elle, la production solaire devient complètement maitrisée et flexible. Il est à noter qu’entre 19h et 21h les prix proposés sont bonifiés de 200 euros par MWh ce qui rend le projet viable financièrement » poursuit Didier Pierrat-Agostini.

Appui sur l’emploi et les compétences locales

Autre avantage indéniable de cette innovation : 35% du coût de ce stockage correspond au génie civil – principalement du terrassement -, autant dire que l’investissement bénéficiera à l’emploi local et participera au dynamisme des territoires. Même principe pour la maintenance réalisable en prenant appui sur des compétences locales. De quoi motiver les collectivités à accompagner STEPSol dans ce type de projet. Et justement, la Batterie Hydraulique de Mausoléo est un projet développé en collaboration avec la Municipalité de Mausoléo (Haute Corse), la Communauté de Communes de l’Isula-Balagna et le PETR Pays de Balagne (récemment devenu Lauréat CTE). « STEPSol qui a intégré le vivier de la Banque des Territoires sera accompagnée par l’établissement financier pour développer cette innovation technologique » confie Didier Pierrat-Agostini. Ce premier succès montre que la technologie de STEPSol est compétitive économiquement par rapport aux batteries lithium-ion. D’autres participations aux appels d’offres suivront. Pas pour le prochain, qui même reporté, arrivera un peu trop tôt pour l’entreprise. « Pour l’heure, nous nous concentrons sur le projet de Mausoléo. Nous sommes allés cet automne prospecter en Polynésie Française aux Marquises, un lieu propice à ce type de technologie. Les collectivités ont été emballées » assure Didier Pierrat-Agostini. Quid du continent ? STEPSol travaille main dans la main avec la CRE pour trouver un bon cadre réglementaire et un modèle d’affaire qui tienne la route notamment autour de la flexibilité. « Nous irons sur le continent tenter notre chance » prophétise Didier Pierrat-Agostini. Avec le projet de Mausoléo comme référence, une première française qui appelle d’autres réalisations…