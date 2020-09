Reportage/DMEGC Solar, blockbuster Ã©colo-solaire Ã  Hengdian

Issue de Hengdian Group, un puissant groupe industriel chinois créé en 1975 spécialiste de l’électronique industrielle, l’industrie pharmaceutique, le génie civile et le divertissement, l’entreprise Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,LTD (appelé DMEGC) assure la diversification du groupe dans les aimants depuis 1981 et dans le photovoltaïque depuis 2008. Avec succès. A tel point que cette dernière activité pèse désormais près du tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise qui emploie environ 20 000 personnes. Situé à Hengdian la ville du cinéma chinois surnommée la Eastern Hollywood, DMEGC est ainsi devenu un grand au box office du solaire mondial intégré verticalement avec une capacité livrée de 9GWp. Clap ! On tourne.

Si DMEGC était un blockbuster de cinéma, ce serait inévitablement une saga solaire sur fond de fable écologique. Sis à Hengdian, le Hollywood chinois, DMEGC, spécialiste B to B de l’électronique et des aimants – il détient plus de 20% du marché mondiale de l’aimant avec comme clients Philipps, Microsoft, Bosch, Samsung, LG, Sony, HP, Siemens, Valeo ou General Motors -, a en effet enrichi son scénario à la fin des années 2000 d’une production de lingots, wafers et cellules solaires de 200 MW pour atteindre aujourd’hui des capacités de production d’un acteur majeur du secteur tout en maîtrisant sa croissance : 700 MW lingots et wafers, 4GW de cellules et 2GW de modules. « Le plus important est la maîtrise de notre croissance industrielle, la création de valeur et la maîtrise du stock et pas la focalisation sur la capacité en valeur absolue qui cause des désastres en cas de crise inattendue» Par Mehdi Boudal. L’histoire est belle, la mise en scène réussie. Flashback !

La diversification dans le photovoltaïque

Fondé en 1981, DMEGC est devenu très vite un acteur majeur de l’industrie chinoise avec comme matrice, une philosophie de fabrication la plus respectueuse possible de l’environnement et des normes qualité les plus récentes. L’entreprise et Hengdian Group ont ainsi été parmi les premiers à obtenir la classification ISO en Chine, une vraie culture d’entreprise. Se tourner vers l’industrie du solaire photovoltaïque en 2008 était donc naturel pour cette entreprise spécialiste d’électronique. En incipit de cette saga solaire, DMGEC se lance dans un premier temps dans la fabrication de lingots, wafers et cellules, un premier investissement pour voir. « Nous voulions faire notre apprentissage de l’industrie solaire en commençant par l’amont et notamment par les cellules dont la demande était forte, et ce, pour alimenter les industriels. Le B to B était notre ADN. Cela nous a aidé à mieux comprendre les exigences des clients et mieux cerner le marché » assure Mehdi Boudal, impresario de talent et actuel directeur commercial France, Afrique et EMEA de DMGEC Solar. Très vite, DMEGC se lance dans la fabrication de modules, en sus des cellules, avec une première ligne de 100 MW. Fidèle à sa culture industrielle, le groupe travaille sur les modules en OEM (Original Equipment Manufacturer) pour d’autres industriels. De quoi parfaire la courbe d’apprentissage sur l’ensemble de la filière photovoltaïque. En quête de verticalité ! Dès 2012, DMEGC Solar saute le pas et lance alors sur le marché des modules à sa propre marque nantie d’une bonne image, avec un succès immédiat. Et le film de devenir une success story…

DMEGC partenaire « cellule » des industriels français

Se construisant par étapes, plans par plans pour filer la métaphore cinématographique, DMEGC Solar dispose donc aujourd’hui d’une industrie photovoltaïque intégrée de la fabrication des lingots aux modules PV en passant par les wafers et les cellules avec une spécialisation dans le mono cristallin. « Ce faisant, nous sommes capables de contrôler, optimiser et garantir la qualité pendant tout le procédé de fabrication. Nos produits de qualité se caractérisent par leur fiabilité et leur longue durée de vie ce qui a un impact positif sur l’environnement d’une part, et sur la rentabilité des projets photovoltaïques qui intègrent nos modules DMEGC d’autre part » poursuit Mehdi Boudal. Le département R&D au sein de DMEGC ainsi que les ingénieurs et techniciens sont engagés dans l’innovation et l’amélioration continues des processus de fabrication. « Tous les modules sont fabriqués dans le respect des normes internationales IEC 61215 / IEC 61370, en appliquant les systèmes d’assurance qualité TQC & SPC et dans un environnement ISO9001 / ISO14001. Des tests complets de sécurité et de fiabilité sont effectués systématiquement sur chaque module quittant nos usines » ajoute Mehdi Boudal. En France, DMEGC s’est focalisé sur la vente de cellules photovoltaïques à des acteurs comme Sillia (maintenant Sillia-Recom), Systovi,S’tile, Reden Industries puis en suivant Voltec et VMH. « Nous travaillons avec l’ensemble des industriels français autour d’une palette diversifiée de tailles de cellules M2, G1, (les M6, M10 en projet). Nous les accompagnons aussi dans la révolution de la technologie des demi-cellules après avoir passé deux années dans les phases de conception et de test de validation » confirme Mehdi Boudal.

Garanties technique et financière

Depuis 2017, DMEGC intensifie ses efforts, en Europe et particulièrement en France, pour la commercialisation des modules PV via une approche à la fois décarbonée à destination des appels d’offres (voir encadré), mais aussi Premium pour les petits projets ou le résidentiel. « Nous travaillons avec des partenaires fiables: distributeurs (KDI, Solipac, Voltaneo, Yomatec, Mavisun…etc), développeurs et EPC (Engie, Urbasolar, IEL Energie, Greenyellow, Technique solaire, Apex Energies, Voltalia-Helexia, RES, SunR, Tenergie, Gensun, IDsud, Coruscant,…etc) tout en étant complémentaire aux clients fabricants de modules Français, en ciblant le panneau bas bilan carbone, fullback bi-verre/bi-facial avec ou sans micro onduleur/optimiseur. Autour d’un objectif : la satisfaction client» confie Mehdi Boudal. La puissance est ainsi garantie de manière linéaire jusqu’à 30 ans pour les modules bi-verre. Par ailleurs, autre point différenciant, DMEGC est apte à rassurer par sa position financière très solide en tant que membre du groupe Hengdian (voir encadré). DMEGC est à la tête des sociétés qui sont dans la zone dite de sécurité du fameux index Altman Z. Cela signifie que DMEGC a les meilleures chances de remplir les obligations de garantie à long terme par rapport à d’autres sociétés existantes dans ce classement. Ceci est basé sur des indicateurs financiers fiables réguliers (tous les trimestres). DMEGC, un film à gros budget porté par un producteur qui ne manque pas de moyens ! En attendant la prochaine sortie dans les salles…

Encadrés

Hengdian Group : DMEGC Magnetics Co.,Ltd, c’est pas du cinéma !

DMEGC Magnetics Co.,Lt est une branche du groupe Hengdian, l’un des plus grands groupes privés en Chine. En plus de la production d’aimants et de produits liés à l’énergie solaire, le groupe Hengdian est actif dans la chimie, l’électronique, les produits pharmaceutiques, l’éducation et le tourisme et le divertissement cinématographique et emploie plus de 55 000 personnes.

DMEGC, une culture environnementale en haut de l’écran

Le marché Français a une particularité assez originale qui est la prise en compte de l’impact carbone du module PV utilisé. Ceci se traduit par un cahier des charges AO CRE (appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Enérgie) favorisant les modules PV ayant les plus bas bilans carbones. Et DMEGC de s’en réjouir ! Depuis 2012, DMEGC réduit continuellement son empreinte carbone grâce à une énergie photovoltaïque auto-consommée, des équipements efficients et une fabrication de matière première peu gourmande en énergie en lien avec l’industrie norvégienne sobre en carbone, DMEGC investit en R&D pour améliorer la technologie de ses cellules à l’origine de modules photovoltaïques à haut rendement ce qui améliore leur bilan carbone. « Nos cellules et modules DMEGC ont un score réaliste permettant à nos clients d’être rassurés lors des sessions d’appels d’offres CRE. DMEGC a réalisé des analyses de cycle de vie (ACV) pour chaque composant incluant les cellules ainsi que des Evaluations Carbone Simplifiée (ECS) pour les modules DMEGC avec les méthodes CRE3 et CRE4. Nous nous positionnons dans une relation de long terme avec nos client industriels et aimons à partager leur réussite » conclut Mehdi Boudal.