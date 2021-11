Renusol : SystÃ¨me MS+ certifiÃ© pour les projets solaires en France

Renusol a obtenu le certificat ETN pour sa gamme de produits MS+, MS+P et MS+H pour tous les projets solaires réalisés en France ! Les trois systèmes MS+ sont les systèmes de fixation les plus populaires de Renusol ; ils sont utilisés pour fixer les modules PV sur les bacs acier et tôles ondulées.

Renusol avait déjà obtenu le certificat ETN, mais uniquement pour la gamme MS+ pour pose en paysage. Aujourd’hui, les clients peuvent donc bénéficier d’une accréditation complète pour leur offrir sécurité et tranquillité d’esprit, en particulier dans le contexte des assureurs en France qui exigent une ETN pour assurer les projets PV.

Pour obtenir ce certificat, Renusol a travaillé avec le bureau de contrôles reconnu Sud-Est Prévention et a utilisé des modules de fabricants de premier ordre : AEG, DMEGC, Hyundai, Longi Solar, Qcells, Sunpower et Trina Solar.