REDEN cÃ©lÃ¨bre les 10 ans de son partenariat avec le SDIS 47 autour dâ€™un dÃ©part de feu

Partenaire historique du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de Lot-et-Garonne, REDEN célèbre aujourd’hui les 10 ans de ce partenariat unique dans l’hexagone. À cette occasion, un exercice grandeur nature de départ de feu sur structure photovoltaïque a eu lieu dans l’enceinte de l’usine de production de modules photovoltaïques REDEN. Au feu les pompiers !

Producteur français d’énergie et de panneaux photovoltaïques depuis 2008, REDEN place la santé et la sécurité au cœur de toutes ses actions. Depuis 2014, REDEN et le SDIS 47 ont développé un partenariat de confiance, fondé sur des objectifs communs : partager des informations sur le développement de la filière photovoltaïque, définir et faire évoluer les règles de prévention incendie et former les sapeurs-pompiers au risque incendie, et ce à l’échelle nationale. Aujourd’hui, ce partenariat souffle sa dixième bougie. « Nous partageons des intérêts communs avec REDEN », explique David Graffeille, lieutenant-colonel du SDIS 47. « Leur expertise dans la production de panneaux photovoltaïques et dans la gestion de centrales solaires constitue une réelle valeur ajoutée pour nous. En cas de départ de feu sur des structures photovoltaïques, qu’il s’agisse d’une centrale REDEN ou d’un autre site, nous sommes en contact direct avec eux. Ils nous accompagnent dans les manœuvres à réaliser sur les organes de coupure et le raccordement électrique. »

Aider le SDIS 47 dans leur formation incendie sur les structures photovoltaïques

Dans le cadre de cet anniversaire, REDEN et le SDIS 47 ont organisé un exercice incendie en condition réelle au sein de l’usine de REDEN à Roquefort (47). Inédite, cette manœuvre grandeur nature a eu lieu sur la toiture photovoltaïque de l’usine qui constitue un parfait terrain d’entraînement. Le temps d’échange suite à l’exercice a permis de revoir le fonctionnement des organes de coupure des centrales photovoltaïques et d’interagir sur les actions d’intervention possibles. « C’est un partenariat essentiel pour REDEN. Nous aidons le SDIS 47 dans leur formation incendie sur les structures photovoltaïques depuis maintenant 10 ans », complète Olivier Bousquet, Directeur Exécutif du Développement France. « Nous partageons nos connaissances techniques et mettons nos centrales à disposition pour permettre aux sapeurs-pompiers de s’entraîner et de réaliser leurs exercices au plus près de la réalité du terrain. Chez REDEN, nous avons la volonté de participer à la création d’un écosystème vertueux pour l’ensemble des acteurs locaux. Cet engagement avec le SDIS 47 en est la preuve et a encore de belles années devant lui ! ».