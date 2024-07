Recyclage des modules PV : les élèves ingénieurs Icam conçoivent une machine pour les besoins d’ENVIE 2E Occitanie

Mandatés par ENVIE 2E Occitanie, spécialiste du recyclage et de l’insertion, les élèves ingénieurs Icam ont conçu une machine capable de démanteler des panneaux photovoltaïques hors d’usage afin d’envoyer leurs composants (verre, aluminium, connecteurs électriques) vers des filières de recyclage adaptées. Cette machine, qui devrait être livrée au prochain semestre, permettra de traiter, en fonction des options retenues, entre 15 et 60 panneaux à l’heure.

Une dizaine d’élèves ingénieurs Icam a été impliquée dans le projet de fabrication d’une machine répondant au cahier des charges d’ENVIE 2E Occitanie. Leur mission : concevoir une machine capable de séparer, sur un panneau photovoltaïque hors d’usage, le cadre en aluminium de la nappe photovoltaïque afin de revaloriser ces parties dans des filières de recyclage dédiées.

Conception mécanique, électrique et hydraulique : une mission, trois actions pour les élèves ingénieurs Icam

Cette nouvelle machine a été conçue pour démanteler des panneaux photovoltaïques récents de grand format ; ce que ne parvenait pas à faire l’ancienne machine que possédait ENVIE 2E Occitanie. Mettre au point une machine simple d’utilisation pour les opérateurs ENVIE 2E Occitanie, des salariés en insertion, était une exigence ; tout comme la prise en compte des enjeux de sécurité, pour préserver la durée de vie de l’appareil et l’intégrité des utilisateurs. “La phase de conception de la machine a pris trois mois. Nous avons dimensionné l’appareil pour répondre aux fonctionnalités demandées par ENVIE 2E Occitanie. Pour mettre au point cette nouvelle machine, nous l’avons évidemment testée aux conditions réelles d’utilisation pour voir comment elle se comportait lors de l’arrachage des composants des panneaux. La diversité des missions et les échanges avec le partenaire ENVIE 2E Occitanie en fait une expérience très formatrice”, souligne un des élèves ingénieurs qui a pris part au projet.

L’économie circulaire au cœur de la raison d’être d’ENVIE 2E Occitanie et des engagements de l’Icam

Engagées dans le développement de l’économie circulaire, les entreprises ENVIE 2E Occitanie agissent pour la transition écologique et énergétique. Réparation et revente d’équipements électroménagers, recyclage d’équipements électroménagers et de cadres de panneaux solaires font partie des activités principales d’ENVIE 2E Occitanie et de tous les acteurs du réseau. “Mon responsable maintenance est un ancien élève ingénieur de l’Icam. C’est donc en toute confiance que nous avons confié ce projet de nouvelle machine aux élèves ingénieurs de l’école. Ils ont une connaissance du monde industriel qui nous a séduit et nous avons en partage l’attention portée aux valeurs humanistes et de solidarité”, explique Michael Vidal, Directeur maintenance et infrastructure d’ENVIE 2E Occitanie. “À l’Icam, nous défendons le concept d’écologie intégrale qui prône une approche globale des défis auxquels nous avons à faire face ; qu’ils soient économiques, sociaux ou écologiques. C’est donc tout naturellement que nous sommes heureux de collaborer avec ENVIE 2E Occitanie ; car nous formons des élèves ingénieurs experts, mais également des professionnels conscients des enjeux du monde qui les entoure. Avec ENVIE 2E Occitanie, nous avons cet engagement en partage”, conclut Gilles Vandecaveye, DG Icam.