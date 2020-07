REC Group remporte le prestigieux prix Intersolar 2020 pour ses puissants panneaux solaires Alpha

Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group est fier d’annoncer que son panneau solaire phare REC Alpha a remporté le prestigieux prix Intersolar 2020 dans la catégorie « Photovoltaïque ». C’est la deuxième fois que REC Group remporte ce prix, la série REC TwinPeak ayant aussi été distinguée en 2015.

Shankar G. Sridhara, Chief Technology Officer chez REC Group, a déclaré : « Le fait de recevoir le prix Intersolar pour la deuxième fois montre bien que REC est innovateur de premier plan et chef de file de l’industrie solaire. Avec notre panneau REC Alpha à 60 cellules inventé et breveté en interne, nous atteignons une puissance de 380 Wp sans avoir à augmenter le nombre de cellules. Atteindre de tels niveaux de puissance d’une manière rentable et dans le respect de l’environnement témoigne de la recherche constante d’excellence de REC pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une énergie solaire propre. Notre décision audacieuse d’investir dès le départ dans une capacité de production de 600 MW pour l´Alpha a visiblement porté ses fruits. La série REC Alpha est en train de rapidement devenir le panneau solaire haute performance favori des clients du monde entier. »

Le prix Intersolar est décerné aux entreprises qui contribuent de manière substantielle au succès de l’industrie solaire, et récompense les innovations technologiques et les solutions révolutionnaires. Un jury indépendant composé d’experts du secteur évalue les panneaux de référence selon des critères d’innovation, de créativité et d’avantages technologiques, d’impact environnemental et de prix. Les panneaux REC sont régulièrement reconnus comme des produits de pointe dans l’industrie : les prix Intersolar reçus et le fait d’être classé parmi les meilleurs dans le classement annuel DNV-GL des modules photovoltaïques les plus fiables depuis cinq années consécutives démontrent clairement que REC Group fait progresser l’industrie solaire par son engagement en faveur de l’innovation et d’une qualité de premier ordre.

La série REC Alpha a été lancée l’année dernière lors du salon Intersolar Europe sur le stand REC. Ce panneau solaire très performant est basé sur la technologie des cellules à hétérojonction, l’une des technologies photovoltaïques solaires les plus avancées, et intègre la technologie primée à cellule et boîtier de raccordement compartimentés de REC développée en interne. Avant même le début de la production en octobre 2019, REC Group a annoncé vouloir ajouter une capacité supplémentaire de 2 à 3 GW à sa capacité de production pour Alpha. En mai 2020, la marque a lancé la production de sa série REC Alpha 72. Atteignant 450 Wp avec un rendement de 213 watts/m2, cette version à 72 cellules assure un meilleur rendement énergétique et une diminution des coûts de production de l’électricité solaire pour les utilisateurs finaux. En passant à l’énergie solaire avec les panneaux REC Alpha à haut rendement, les ménages et les entreprises bénéficient d’environ 20 % de puissance en plus, de rendements énergétiques plus élevés et d’économies plus importantes sur leurs factures d’électricité.