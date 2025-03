RÃ©action sur lâ€™Avis du CSE du 6 mars : JÃ©rÃ´me Mouterde, PDG de Dualsun partage sa vision

“L’État justifie la baisse des aides par la maturité du solaire, mais en agissant ainsi, il envoie un signal paradoxal aux Français : au moment où la transition énergétique et l’indépendance énergétique deviennent des priorités absolues, on pénalise ceux qui veulent produire leur propre électricité et on fragilise notre réseau national d’installateurs. Certes, le modèle économique du solaire résidentiel en auto-consommation reste solide. Mais la baisse brutale du tarif de rachat impose désormais aux particuliers de viser un taux d’autoconsommation ambitieux pour rentabiliser leur installation. Ce n’est pas un frein, mais un virage qui aurait mérité un accompagnement organisé et un planning clair. Comme par exemple le nivellement de la TVA à 5,5% pour les installations jusqu’à 9kWc, – annoncé sans certitude pour octobre – que nous exigeons depuis des années et pour lequel nous appelons à une application concrète et immédiate. Face à ces signaux contraires et encore flous, nous continuerons à défendre un solaire résidentiel accessible et performant, et à innover pour que chaque kWh produit soit utilisé intelligemment, sans dépendre d’un cadre réglementaire instable ».