Ramery et ENGIE Green : partenariat pour le dÃ©veloppement de projets dâ€™EnR dans les Hauts-de-France

Matthieu Ramery Président du groupe Ramery et William Arkwright Directeur général d’ENGIE Green, ont signé une convention de partenariat pour travailler ensemble au développement de projets d’infrastructures de production d’énergie renouvelable. Les partenaires s’appuient sur la complémentarité de leurs métiers pour développer des synergies et reconvertir notamment des friches industrielles en y installant des centrales solaires ou éoliennes. Un partenariat à haut potentiel !

Les synergies entre Ramery, aujourd’hui dans le top 20 des entreprises françaises de la construction avec un chiffre d’affaires de 560 millions d’euros et ENGIE Green ne font aucun doute. Le potentiel est estimé à plusieurs dizaines de MW dont 25 MW de puissance installée déjà sécurisée. Les territoires d’implantation des projets se situent dans les Hauts-de -France et notamment dans la Métropole Européenne de Lille, la Communauté de Communes de Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, la Communauté d’Agglomération de Cambrai, ou encore la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers.

1er projet : une centrale solaire de 15 ha

Le premier projet concerné par le partenariat est à Violaines (62) sur le site de l’ancienne centrale thermique reconvertie depuis par le groupe Ramery en plateforme de tri et de valorisation des déchets. L’objectif est de construire une centrale solaire au sol sur une superficie projetée de 15 hectares. ENGIE Green dispose de compétences solides enrichies par de nombreuses références dans le domaine du développement de projets d’énergie renouvelable sur d’anciens sites dits dégradés telles que les friches industrielles ou les installations de stockages de déchets. Elle partage avec le groupe Ramery la même ambition de contribuer au développement des territoires par des projets de transition énergétique respectueux de l’environnement et contribuant à la décarbonation de l’industrie. William Arkwright a déclaré « Je me réjouis de cette nouvelle collaboration avec un groupe emblématique de la région des Hauts-de-France. Elle constitue une formidable opportunité de développer des installations de production d’énergie renouvelable nécessaires au mix électrique français tout en contribuant à la dynamique du territoire. »

« Prendre notre part dans la transition énergétique de notre région »

Pour Matthieu Ramery, « ce partenariat avec les équipes d’ENGIE Green est prometteur, il est en lien avec les enjeux de développement durable du Groupe Ramery. Ensemble nous unissons nos forces pour prendre notre part dans la transition énergétique de notre région. En complément de nos activités de valorisation des déchets (énergétique, matière et agronomique), ce partenariat est une nouvelle preuve de notre engagement fort en faveur de la planète. » Les Groupes Ramery et ENGIE sont partenaires de longue date et dans de nombreux domaines : fourniture d’énergie, construction d’offres de performance énergétique des bâtiments et déploiement de solutions d’énergies renouvelables pour les collectivités dans les Hauts-de-France.