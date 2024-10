RADIO : Sur France Inter, tout comprendre aux Ã©nergies citoyennes en 2â€¯minutes !

Mi-septembre, Énergie Partagée a bénéficié d’un magnifique coup de projecteur dans la matinale de France Inter. Raphaël Gerson a consacré sa chronique “On se décarbone” à ce mouvement citoyen qui cultive l’énergie potagère de proximité ! Énergie Partagée est en effet un outil d’investissement solidaire et mutualisé dédié au financement de projets de production d’EnR portés, financés et maîtrisés par des citoyens et des collectivités.

Raphaël Gerson présente donc une solution signée Énergie Partagée, un projet citoyen où on laisse les habitants décider. Les riverains sont directement impliqués dans sa gouvernance. Avec un format de deux minutes, toutes les chroniques de Raphaël Gerson sont très bien faites ! Elles sont des pépites pour ceux et celles qui ne connaissent pas les sujets, tout comme pour ceux et celles qui les connaissent très bien.

energie-partagee.org/sur-france-inter-tout-comprendre-aux-energies-citoyennes-en-2mn/