QuÃ©nÃ©a Energies Renouvelables prÃ©sente l'autoconsommation au salon de l'Ã©coconstruction de CarnoÂ«t

Quénéa Energies Renouvelables sera présente sur le site de Carnoët pour la 5ème édition des portes ouvertes les « D de l’éco-construction » le samedi 10 et le dimanche 11 novembre 2018dans le but de présenter un exemple – parmi d’autres réalisés sur territoire du COB – de projet photovoltaïque en autoconsommation. Chaque année l’entreprise Quénéa Energies Renouvelables fait en sorte de présenter un chantier réalisé dans l’année. La mise en place de système de production d’électricité sur de nouvelles constructions de bâtiments neufs pour atteindre une certaine performance énergétique est d’avantage mis en pratique. En complément des matériaux utilisés l’apport d’une solution photovoltaïque permet de tendre vers le futur cadre réglementaire de la norme RT 2020 pour les bâtiments neufs.A cette occasion, Quénéa Energies Renouvelables vous présentera les détails de l’installation photovoltaïque du bâtiment. A noter que celle-ci sera accessible par la boutique le samedi 10 novembre 2018.

