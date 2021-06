QUALITâ€™ENR dresse le bilan de la demande en Ã©nergies renouvelables dans le bÃ¢timent Ã  lâ€™occasion de ses 15 ans

Qualit’EnR, organisme de qualification de référence dans le domaine des énergies renouvelables dans l’habitat, souffle sa quinzième bougie cette année dans un contexte particulier. La crise sanitaire a profondément accéléré la demande des consommateurs en faveur des solutions à énergies renouvelables pour le chauffage, l’électricité et la production d’eau chaude. Des consommateurs toujours en quête de davantage de confiance auprès des professionnels des filières concernées ! Voilà qui vaut bien un nouvel annuaire pour cibler les vrais experts mais aussi de nouveaux programmes de formation pour ces spécialistes des EnR et une multiplication des audits.

Alors que les acteurs de la filière et les consommateurs ont besoin de construire une relation fondée sur la confiance et le savoir-faire, Qualit’EnR publie une nouvelle version de son annuaire des installateurs qualifiés et œuvre pour améliorer les compétences du secteur en développant les référentiels des programmes de formation et en multipliant les audits des installations.

15 600 installateurs qualifiés et une demande en forte croissance

Depuis 2 ans, Qualit’EnR enregistre une très forte augmentation des demandes de qualification de la part des installateurs : +31 %. En 2020, l’organisme de qualification a traité plus de 27 000 demandes, recevant jusqu’à 880 dossiers par semaine. « L’explosion de la demande est notable même si Qualit’EnR enregistre des hausses successives depuis 8 ans. Aujourd’hui, alors que d’un point de vue général les demandes de qualification connaissent un certain recul, les qualifications RGE, et particulièrement celles spécifiques aux énergies renouvelables, se développent. Qualit’EnR est fier de porter une offre de qualité pour les professionnels RGE engagés dans le développement des EnR », explique Teddy Puaud, Délégué Général de Qualit’EnR. Dans le détail, « L’évolution des demandes de qualification RGE suit naturellement l’évolution du marché et les clients favorisent les installations éligibles aux subventions. Nous suivons de près les attentes des consommateurs et les demandes de la filière. Pour cette raison, nous lançons deux nouvelles qualifications : Ventilation + en juin, dédiée aux installations de ventilation mécanique et Recharge Elec + en juillet, consacrée à l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques hors-résidentiel », détaille Teddy Puaud. Aujourd’hui, Qualit’EnR fédère 15 600 installateurs qualifiés et compte plus de 26 000 qualifications actives, toutes certifiées RGE. « En termes de parts de marché, cette « communauté » positionne Qualit’EnR comme le leader français des organismes de qualification sur les énergies renouvelables dans l’habitat », conclut Teddy Puaud.

Qualit’EnR, engagé sur la qualité des installations

Depuis 15 ans, Qualit’EnR fait bouger les lignes de l’EnR et des critères RGE en élaborant, avec des experts de chaque filière, les référentiels de formation proposés aux installateurs via des organismes partenaires. À ce jour, près de 90 000 stagiaires ont été formés dans une logique de terrain et sur la base de référentiels spécifiques aux énergies renouvelables et au bâtiment, redéfinis tous les ans par l’association et son réseau d’experts. « Pour nous, c’est une grande fierté que ces stages puissent être proposés de façon uniforme partout en France car la formation constitue le point d’entrée d’une filière qui gagne en compétence », exprime Maxence Olivard, Ingénieur du pôle formation Qualit’EnR. En parallèle, Qualit’EnR a réalisé près de 50 000 audits d’installations via des organismes de contrôles partenaires. Depuis janvier 2021, la cadence s’est accélérée puisque le gouvernement et les professionnels ont défini 6 domaines de travaux dits « critiques » dans lesquels les contrôles des entreprises RGE sont désormais renforcés. En chiffres, Qualit’EnR devrait réaliser 9 000 audits d’installations en 2021 contre 5 400 en 2020. « Ces audits ont aussi une vocation pédagogique pour les installateurs qui souhaitent améliorer leurs pratiques. Avec eux, nous travaillons dans une logique de partenariat depuis longtemps », détaille Thomas Fourmessol, Directeur technique chez Qualit’EnR.

Un annuaire référence pour les consommateurs

L’annuaire recensant les installateurs qualifiés Qualit’EnR vient de faire peau neuve. Dédié à un usage grand public et pensé pour le consommateur qui souhaite trouver un professionnel de confiance près de chez lui en quelques clics, cet annuaire est accessible depuis le site internet de Qualit’EnR. Simple, l’utilisateur est d’abord invité à renseigner le type de travaux qu’il veut effectuer (chaudière, PAC, eau chaude, installation électrique…). Il indique ensuite le numéro de son département et obtient instantanément la liste des installateurs qualifiés proches de chez lui répondant à son besoin. L’annuaire est également enrichi d’une photothèque des installations réalisées par les installateurs RGE qualifiés chez Qualit’EnR.