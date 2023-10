Qcells confirme la propriÃ©tÃ© de Cell Engineering et de LECO Technology

Depuis 2017, Cell Engineering (CE) a développé sa technologie exclusive d’optimisation de contact améliorée par laser (LECO). Au cours des cinq dernières années, CE et Qcells ont collaboré étroitement pour amener cette technologie LECO à la production de masse. Cette étroite collaboration a abouti à des gains prouvés d’efficacité cellulaire de 0,2 % abs à 0,5 % abs – via l’utilisation de LECO pour les cellules PERC et TOPCon dans la production de masse. Ce résultat exceptionnel est obtenu grâce à un traitement laser simple et rentable à haut débit.

Sur la base de cette coopération fructueuse et fructueuse, les deux sociétés ont décidé d’unir leurs forces, ce qui a permis à Qcells d’acquérir CE en octobre 2022. Qcells est désormais actionnaire à 100 % de CE et des droits de propriété intellectuelle de LECO. Jörg Müller, responsable du centre R&D de Qcells, a déclaré : « Après avoir travaillé en étroite collaboration avec CE, l’acquisition de l’entreprise par Qcells semblait être la prochaine étape logique afin d’exploiter tout le potentiel de la technologie LECO. » “Nous sommes très heureux de faire partie de la société Qcells”, a ajouté Patrick Müller, MD de CE. « Cette acquisition contribuera à accélérer le développement de la technologie LECO ».

Les deux partenaires voient le potentiel considérable de la technologie exclusive LECO dans la fabrication de cellules solaires à haut rendement dans les années à venir. Danielle Merfeld, CTO mondiale de Qcells, a commenté : « Qcells et CE sont disposés à partager les avantages de la technologie LECO au sein de l’industrie solaire, y compris avec leurs concurrents. « Cependant, Qcells ne tolère aucune utilisation illégale de la technologie LECO et s’engage pleinement à défendre ses droits de propriété intellectuelle afin de garantir que l’industrie solaire puisse continuer à poursuivre ses activités de recherche et développement en toute confiance. »