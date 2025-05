Qair dÃ©ploie les trackers Optimum Tracker sur une nouvelle centrale photovoltaÃ¯que en Pologne

Qair vient de lancer une nouvelle centrale photovoltaïque à Rokietnica, en Pologne, équipée d’une technologie de suivi signée Optimum Tracker. Ce projet souligne l’engagement du Groupe Qair à accélérer la transition énergétique grâce à l’innovation technologique et à des partenariats à long terme à travers l’Europe.

La centrale de Rokietnica de 30 MW marque le troisième plus grand développement solaire de Qair en Pologne et joue un rôle central dans la stratégie du Groupe visant à étendre son empreinte renouvelable en Europe centrale et orientale.

Stimuler l’innovation dans toute l’Europe

La centrale solaire de Rokietnica marque une nouvelle référence pour le déploiement des technologies renouvelables en Pologne. Qair a intégré le système Optimum Tracker, une solution de suivi solaire de conception française qui permet aux panneaux de suivre la trajectoire du soleil d’est en ouest, améliorant ainsi considérablement la production d’électricité tout au long de la journée. Cette innovation transfrontalière reflète la capacité du groupe Qair à transférer et à étendre des technologies éprouvées à l’ensemble de ses actifs mondiaux.

Façonner la décarbonisation des entreprises grâce à des partenariats à long terme

L’énergie produite à Rokietnica, entièrement issue d’énergies renouvelables, a été sécurisée dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (cPPA). Cet accord s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe Qair visant à permettre au secteur privé de jouer un rôle direct dans la transition énergétique. En offrant un accès fiable et à long terme à de l’électricité verte à des prix compétitifs, Qair aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de développement durable tout en favorisant des conditions d’investissement stables pour les infrastructures renouvelables sur ses marchés.

Une étape stratégique vers les ambitions de croissance mondiale du Groupe Qair

Parallèlement à ses 500 MW de capacité en Pologne, cette nouvelle installation contribue aux ambitions plus larges de Qair dans la région, qui comprennent plus de 1 GW de projets en cours de développement en Allemagne et en Roumanie. Ces efforts s’alignent collectivement sur la feuille de route du Groupe visant à atteindre 3 GW à l’échelle mondiale sur des marchés clés d’ici 2027, favorisant ainsi la collaboration régionale pour un avenir à faible émission de carbone.