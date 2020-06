PV ETIP: Seul l’hydrogène propre produit par l’énergie solaire PV et l’éolien peut décarboner notre vie

La plateforme européenne de technologie et d’innovation pour le photovoltaïque (ETIP PV) a publié un point de vue explicite sur l’importance du solaire photovoltaïque et de l’éolien pour la production d’hydrogène dans le passage à l’énergie durable. L’hydrogène est un point central dans la planification de la Commission européenne sur l’énergie et l’innovation.

Dans sa dernière prise de position, ETIP PV déclare que l’hydrogène ne peut être aussi propre que ce qui est utilisé pour le produire, car il n’est qu’un vecteur d’énergie et non une source d’énergie primaire. La production d’hydrogène alimentée par l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne est la voie la plus probable pour la synthèse propre. Pour passer à un système d’énergie neutre en carbone et 100% renouvelable, l’Europe doit l’électrifier davantage et remplacer la production de combustibles fossiles. La chaîne d’approvisionnement actuelle en hydrogène dépend à 95% des combustibles fossiles. Elle est un vaste émetteur de CO2. Mais deux technologies ont le potentiel de contribuer à grande échelle à ce changement: le solaire PV et l’éolien.

Marko Topič, président de l’ETIP PV déclare : «Le soutien déclaré de la Commission européenne à la production d’hydrogène ne peut faire partie du passage à l’énergie durable que s’il est basé sur l’intégration de la production européenne de cellules et modules photovoltaïques. L’hydrogène ne peut jamais être aussi propre que ce qui est utilisé pour le produire. Le solaire photovoltaïque et l’éolien sont au cœur d’un système d’énergie 100% renouvelable neutre en carbone. L’UE doit reconnaître le solaire photovoltaïque et l’éolien comme des chaînes d’approvisionnement stratégiques à part entière et leur donner l’importance et le soutien qui vont avec. »

Il poursuit: «Aujourd’hui, à l’heure actuelle, dans le contexte du changement climatique déjà visible, qui oserait risquer d’investir davantage dans les technologies fossiles. Surtout sous le signe du «Green Deal» européen et dans le cadre du plan de relance post Covid-19, il est nécessaire et urgent que le financement ne soit utilisé que pour des projets climatiquement neutres. L’hydrogène produit par les technologies fossiles n’est donc pas un bon choix, mais l’hydrogène propre générée par l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne doit être plébiscitée ”

L’ETIP PV précise également que, du point de vue de la sécurité énergétique, l’hydrogène est aussi sûr que la principale source d’énergie utilisée pour l’alimenter. La production d’hydrogène alimentée par les énergies solaires photovoltaïques et éoliennes décentralisées augmenteraient la sécurité d’approvisionnement de l’Europe. Les importations d’hydrogène ou la production d’hydrogène à partir de sources d’énergie primaire importées ne le feraient pas, tandis que le solaire PV et l’éolien produisent de l’électricité de proximité à partir de ressources naturelles disponibles localement. Par conséquent, ils ne sont pas menacés par des différends internationaux et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

D’un point de vue économique, l’Europe possède déjà de grands atouts dans les possibilités alternatives pour la production d’hydrogène. Il est important pour le bien-être européen que les ressources financières soient investies dans les solutions les plus rentables, conformément au principe de neutralité technologique de l’UE. Le solaire photovoltaïque à grande échelle est déjà la source d’électricité la moins chère. Un système énergétique basé sur l’énergie solaire photovoltaïque et l’éolien promet non seulement d’être le moyen le moins cher de décarboniser, mais cela entraînerait également une baisse des coûts du système actuel.

Encadré

L’hydrogène propre en quatre points

• L’hydrogène alimenté par l’énergie solaire photovoltaïque et l’éolien est un composant puissant d’un système d’énergie 100% renouvelable pour un avenir neutre en carbone

• L’hydrogène est aussi propre que la source d’énergie utilisée pour le générer

• Le solaire photovoltaïque et l’éolien produiront au moins 75% de l’électricité européenne et 80% de l’électricité mondiale d’ici 2050: ils devraient être reconnus de toute urgence comme des chaînes d’approvisionnement stratégiques.

• Il n’est pas approprié d’investir davantage dans les technologies fossiles