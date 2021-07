Publication des tarifs du 3Ã¨me trimestre : lÃ©gÃ¨re remontÃ©e des tarifs pour les installations en vente totale de moins de 9kWc

La Commission de Régulation de l’Énergie a publié le 28 juillet dernier, après plusieurs relances, les tarifs guichet applicables au troisième trimestre pour les installations inférieures à 100kWc. Alors que la dynamique d’installations est forte, avec plus de 500MW tous segments confondus installés au premier trimestre 2021, et plus de 425 MW annoncés par Enedis au deuxième trimestre, la hausse du coefficient K, qui prend en compte les coûts de main d’oeuvre et industriels vient amortir la baisse pour les segments entre 9 et 100kWc en Métropole, et relève même légèrement les tarifs pour les installations en vente totale de moins de 9kWc qui reviennent à leur niveau du premier trimestre 2021 à 178,9 €/MWh en dessous ou égal à 3 kWc et à 152,1 €/MWh entre 3 et 9 kWc. Entre 36 et 100 kWc, le tarif est abaissé à 94,7 €/MWh. Les primes pour les installations d’autoconsommation restent identiques au précédent trimestre.