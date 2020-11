Projet EKATE : une gestion partagÃ©e de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire entre France et Espagne

Le projet européen EKATE contribue à faire de l’espace transfrontalier France/Espagne une référence de technologies de et pour l’autoconsommation collective. Il est question avec ce programme européen auquel participe le bureau d’études Tecsol d’étudier la gestion de l’énergie renouvelable photovoltaïque en autoconsommation collective avec les technologies « Blockchain » et « Internet of Things (IoT) ». Des installations de référence en Catalogne et au Pays Basque permettront l’évaluation des technologies et des modèles d’affaires pour ue meilleure diffusion sur l’ensemble du territoire. Le projet inclut également la réalisation d’un diagnostic des acteurs du territoire, de leur positionnemen et de leurs opportunités de développement sur le thème de l’autoconsommation collective.

Lancé en Février 2020, EKATE réunit des partenaires des Pyrénées-Atlantiques (FR), de la Communauté Autonome Basque (ES), de la Communauté Autonome de Catalogne (ES), de la Communauté Autonome de Navarre (ES) et des Pyrénées-Orientales (FR). EKATE est cofinancé à hauteur de 65% par les Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).

www.ekate.eu