Produire et consommer sa propre électricité verte : Enercoop lance une offre à destination des particuliers

Enercoop fournisseur d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne lance une nouvelle offre à destination des particuliers pour les accompagner à produire et consommer eux-mêmes leur propre électricité renouvelable. Cette offre marque la poursuite de l’engagement du fournisseur en faveur d’un circuit-court, et d’une réappropriation citoyenne de l’énergie. L’autoconsommation ou comment cultiver sa propre énergie ?

L’autoconsommation revient à produire et consommer sa propre électricité grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de son logement. L’énergie ainsi produite viendra alimenter directement les appareils électriques du foyer. Un circuit qu’on peut dire “plus que court”.

Enercoop accompagne les projets d’autoconsommation

Enercoop accompagne désormais les particuliers dans leur projet d’autoconsommation solaire, via une nouvelle offre. L’accompagnement proposé, soit via une des 11 coopératives locales Enercoop soit via un partenaire de confiance comme In Sun We Trust, permet de vérifier que le projet envisagé est le plus adapté techniquement et économiquement. “Concrètement, cela consiste à pré-étudier la configuration de la toiture et à déterminer, en fonction de la consommation du particulier et en échangeant avec lui sur ses besoins, la puissance de la future centrale. Nous faisons ensuite le lien avec une entreprise locale reconnue qui réalisera les travaux à un coût conforme aux prix actuels.” explique Éloi Héraut responsable de l’autoconsommation chez Enercoop Midi-Pyrénées, qui propose déjà ce service depuis 2017 pour les habitants de la région. Quand la météo ne permet pas que les panneaux produisent suffisamment, Enercoop fournit le complément pour assurer un approvisionnement en électricité verte, locale et citoyenne. À l’inverse, lorsque que les panneaux produisent plus que nécessaire pour les besoins des habitants du logement, le surplus est envoyé sur le réseau électrique et permet d’alimenter d’autres foyers en électricité.

Les avantages de l’autoconsommation

Produire de l’électricité grâce à ses propres panneaux photovoltaïques permet de couvrir une partie de ses consommations, ce qui peut représenter une économie non négligeable sur sa facture. L’Etat a également mis en place des aides financières pour soutenir les particuliers dans leur projet d’autoconsommation. En choisissant l’autoconsommation, les citoyens participent très concrètement, à son échelle à développer les énergies renouvelables et donc à faire avancer la transition énergétique au niveau local. Produire sa propre électricité, c’est aussi prendre conscience de sa consommation, et adopter les bons gestes pour la réduire.