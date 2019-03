Production et utilisation de l’électricité solaire au programme du Grand Circuit le 22 mars à Paris

En 2019, le Grand Circuit Énergiser le Bâtiment propose de nouveaux sujets pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Le 22 mars prochain à la Maison des Acteurs du Paris durable, la production et l’utilisation (consommation/revente) de l’électricité solaire seront au cœur des interventions et du débat. Ce rendez-vous s’adresse à l’ensemble des acteurs de la filière de l’électricité : distributeurs, fabricants, prescripteurs, installateurs, artisans électriciens, intégrateurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, collectivités locales, territoriales et régionales, CCAS, CFA, maintenance…

Le Grand Circuit Énergiser le Bâtiment est le rendez-vous de l’ensemble de la filière électrique. L’évènement réunit de nombreux experts, qui décryptent lors des conférences les nombreux sujets complexes que rencontrent la profession et les maîtres d’ouvrages. Grâce à ces échanges de qualité, le Grand Circuit apporte les clés aux différentes parties pour améliorer leur activité et mieux “énergiser” le bâtiment.

