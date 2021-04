Producteurs dâ€™Ã©nergies renouvelables : les enjeux fiscaux du secteur par le cabinet De Gaulle Fleurance & AssociÃ©

En ce mois d’avril 2021, le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés présente dans une note les principaux sujets fiscaux que rencontrent les producteurs d’énergies renouvelables aux différents stades des projets :

• AU STADE DE L’AUDIT D’ACQUISITION DES PROJETS ENR

Dans le cadre de l’audit d’acquisition, la note énonce les principaux points fiscaux d’attention spécifiques au secteur ENR.

• AU STADE DE LA STRUCTURATION DES PROJETS ENR

La structuration des projets ENR soulève des enjeux fiscaux non seulement au titre de l’acquisition du projet en elle-même, mais également dans le cadre d’une éventuelle réorganisation interne du groupe qui va être cédé ainsi que dans la mise en place des flux intragroupe post-acquisition. Toutes les options sont analysées au sein de la note.

3• AU STADE DE L’EXPLOITATION DES PROJETS ENR

Dans le cadre de l’exploitation d’un projet ENR, les producteurs d’énergies renouvelables sont amenés à rencontrer de nombreuses problématiques fiscales. Le cabinet a réalisé un focus sur ces sujets complexes.

