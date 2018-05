PrÃ©sentation du site pilote d'autoconsommation collective Ã  PÃ©nestin en Bretagne

L’autoconsommation collective se déploie peu à peu en France. L’un des projets phare de l’Hexagone se situe dans la municipalité de Pénestin au nord-ouest de la France dans la région de la Bretagne. Installée par Émeraude Solaire, les 140 panneaux photovoltaïques Q.PEAK-G4.1 Hanwha Q CELLS de la toiture gérée par Partagélec génèrent une puissance de 40,6 kWc. Le système a été installé sur le toit des services techniques municipaux, d’une surface de 234 m², au cœur de la zone d’activité CLOSO. L’énergie solaire produite sera autoconsommée par 12 entreprises qui opèrent dans la zone ainsi que par 50 foyers supplémentaires situés dans un rayon de 500 mètres et dans une logique de foisonnement afin d’optimiser le taux d’autoconsommation.

Un des quatre sites pilotes nationaux pour l’auto-consommation collective en France

Ayant obtenu l’approbation du système par le programme bi-régional pour l’énergie durable SMILE (Smart Ideas to Link Energies) en 2016, une étude de faisabilité pour le projet Partagélec a été lancée en novembre 2016 par les partenaires Enamo et Atlansun. Le but du projet est de démarrer l’activité de l’autoconsommation solaire en France. Il s’agit là d’un des quatre sites pilotes nationaux identifiés par l’opérateur de réseau d’électricité français Enedis. Les trois autres ont été installés à Bordeaux, à Forcalquier et à Perpignan.

Le surplus revendu à EnerCoop Bretagne

Ce système de 40.6 kWc situé en Bretagne produira suffisamment d’énergie propre pour économiser approximativement 46 tonnes de CO² par an. Le syndicat local d’énergie Morbihan Énergies, qui a partiellement financé le projet de €78,000, gérera la facture de l’autoconsommation de chaque client. Tout surplus d’énergie solaire sera vendu à EnerCoop-Bretagne, une coopérative énergétique locale. Stephan Maurel, Directeur des ventes France de la société Hanwha Q CELLS a dit : « Nous sommes heureux de fournir nos panneaux solaires 290 W Q.PEAK-G4.1 ultra-performants à un projet si important qui nous le croyons peut aider à accélérer la réalisation de l’objectif qu’est la transition énergétique de la France. » Il a ajouté que : « L’autoconsommation collective d’énergie solaire a beaucoup de sens pour de nombreux propriétaires et petites entreprises ».

