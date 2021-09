PremiÃ¨re participation de Tenergie au sommet de lâ€™Ã©levage de Clermont-Ferrand !

Tenergie, deuxième acteur de l’énergie solaire en France participera pour la première fois au Sommet de l’Élevage, à Clermont-Ferrand, le rendez-vous européen des professionnels de l’élevage.

Du 5 au 8 octobre prochains, Tenergie, accompagné de son entité TENEA Energies proposera une offre diversifiée solaire et méthanisation particulièrement adaptée aux problématiques globales des agriculteurs et des éleveurs.

Depuis plus de 10 ans, Tenergie place au centre de son développement les synergies avec les acteurs du monde agricole. Avec plus de 750 projets photovoltaïques réalisés (serres, bâtiments à construire ou rénovation de bâtiments existants), l’entreprise accompagne les agriculteurs dans l’optimisation de leurs conditions d’exploitation avec une logique « gagnant-gagnant », en ligne avec sa mission de décarboner l’économie.

« Nous avons pris l’engagement de mettre notre savoir-faire au service des territoires et des acteurs qui participent à leur développement, tels que les agriculteurs. Nous avons rapidement constaté les synergies incroyables entre nos solutions photovoltaïques et les problématiques des agriculteurs : financement d’un nouveau bâtiment pour entreposer et protéger son matériel, garantie d’une partie du revenu, protection contre les intempéries, aide à la transition vers le bio, développement de la vente en circuit court… Chez Tenergie, nous nous évertuons chaque jour à accompagner les agriculteurs et leur apporter des solutions tout en développant la production d’énergie renouvelable » explique Gauthier Dieny, Directeur Général Délégué Développement de Tenergie.

En résumé, des nouveaux outils de production à moindre coût et des revenus complémentaires pour les agriculteurs : un accélérateur de la transition énergétique et agricole. Avec 100 000 visiteurs attendus sur les 4 jours, nul doute, que cette 30ème édition se positionnera comme un véritable « booster d’opportunités » pour Tenergie !