PremiÃ¨re commande signÃ©e pour Helioclim

Enfin serait-on tenté de dire ! Après six ans de recherche et développement et d’efforts centrés sur le développement de solutions de génération de chaleur et de froid à haute efficacité énergétique et faible impact environnemental, adaptées aux besoins spécifiques des bâtiments industriels et tertiaires, la société Helioclim (18 collaborateurs) vient de signer une première commande. Alléluia ! Joie et fierté pour Helioclim qui a foi en la persévérance.

De 4 500 à moins de 400 tonnes de CO2

Cette première commande signée consiste dans la réalisation d’un champ de 160 capteurs solaires concentrés Heliolight 4800 à savoir le plus grand champ pour l’alimentation d’un réseau de chaleur en France. Ce champ solaire d’une puissance de 560 kW occupera une surface au sol de 2 537 m². Il contribuera à l’atteinte de l’objectif « moins 90% d’émissions de GES » que l’ESID de Lyon s’est imposée dans son projet d’amélioration global des installations énergétiques de la base de défense de Saint Christol d’Albion dans le Vaucluse, département propice à l’utilisation de capteurs miroirs à concentration de part la forte irradiance solaire. L’ensemble des travaux permettent de passer les émissions de 4500 à moins de 400 Tonnes de CO2 par an.

100% solaire en été

Le projet a été remporté par un groupement conduit par IDEX et intégrant OTCE (bureau d’études), JP Industrie (Automatisme et régulation), SPIE- Batignolles (Génie civil) et Helioclim (centrale solaire). La longueur totale du réseau de chaleur est importante : 5,3 km. Ce réseau alimente en chauffage et eau chaude sanitaire 50 bâtiments techniques et bâtiments de vie. En période estivale, l’alimentation du réseau sera 100% solaire, et couvrira près de 80% des besoins !

Les options technologiques d’Helioclim

Helioclim a développé et fabrique deux produits innovants qui permettent de proposer :

- Des champs de capteurs solaires pour la fourniture de chaleur jusqu’à 200°C, par exemple sur réseaux de chaleur industriels ou urbains ;

- Des machines à absorption pour la fourniture de chaleur et de froid, alimentées par une source thermique : sources de chaleur fatale, gaz, biomasse ou autre ;

- Des installations complètes : champ de capteurs installables en toiture de bâtiment et machine à absorption, pour la production de chaleur et de froid solaires.

