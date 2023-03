POwR Earth Foundation/EPF : crÃ©ation de la chaire ”accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique par lâ€™innovation et la formation”

POwR Earth Foundation, fonds de dotation de POwR Group, dont la vocation est d’initier, de soutenir et/ou de financer des actions d’information et de formation autour de la transition énergétique, des énergies renouvelables, et du solaire photovoltaïque en particulier, et l’EPF Engineering School s’associent et lancent la chaire « Accélération de la transition énergétique par l’innovation et la formation ». Explications !

L’EPF est une école d’ingénieurs généralistes qui à travers sa pédagogie innovante prépare ses étudiants au monde de l’entreprise afin de répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale auxquels nos sociétés doivent aujourd’hui faire face. Depuis sa création en 1925, l’EPF valorise la diversité au service de l’excellence, avec plus de 12 500 alumni, dont 80% de femmes

sur les campus de Paris-Cachan, Troyes, Montpellier, Saint-Nazaire et Dakar.

POwR GROUP, par sa position de leader français de la distribution sur toute la chaîne de valeur photovoltaïque, poursuit sa volonté d’être un puissant catalyseur des énergies renouvelables en France, notamment via des actions d’intérêt général avec POwR EARTH Foundation.

Innovation et formation

La volonté conjointe de POwR Earth Foundation et de l’EPF est de connecter les étudiants à la réalité du terrain, et sur un enjeu majeur d’aujourd’hui : l’accélération de la transition énergétique. Comme le rappelle L’Agence Internationale de l’Energie : ‘‘la crise actuelle est une opportunité permettant d’accélérer la transition vers les ENR, et la guerre en Ukraine a permis une accélération tangible, mesurable, mais… insuffisante. Pour tenir notamment les objectifs d’équilibre carbone, il faut aller 2 fois plus vite’’. La chaire « Accélération de la transition énergétique par l’innovation et la formation » se compose de deux volets :

1- L’innovation

- La mixité énergétique au service de l’indépendance énergétique ;

- La sobriété numérique et l’efficacité énergétique.

2- Les formations

Grâce à des actions en formation initiale comme en formation continue :

- Définition de module de cours ;

- Dispositifs expérimentaux d’études ;

- Projets d’études tutorés réalisés par des groupes d’étudiants.

Cette chaire permettra d’intégrer dans certains modules de formations une vision industrielle sur les évolutions rapides induites par la transition énergétique. Par ailleurs, les étudiants se verront proposer des projets d’études définis par des ingénieurs de PoWR Group sur des problématiques de l’entreprise.

“Troopers de la transition énergétique”

“L’EPF s’est installée il y a dix ans sur Montpellier pour développer des formations et des activités de recherche focalisées sur les ENR et la gestion des données. Elle s’appuie pour cela sur une plateforme technologique qui fait office à la fois de démonstrateur et de plateforme de test pour des solutions d’efficacité et/ou de sobriété énergétique. L’entreprise PoWR Group a été un partenaire important dans le développement de cette plateforme et dans l’intégration de systèmes énergétiques photovoltaïques. Cette chaire vient consolider ce partenariat et traduit la forte proximité de l’EPF avec les acteurs économiques.” confie François Stephan, Directeur du campus EPF de Montpellier. “Accélérer la transition énergétique est sans aucun doute le défi majeur de la prochaine décennie. Conscient de cette absolue nécessité, POwR Group, via POwR EARTH Foundation, a décidé d’initier des actions concrètes et ambitieuses pour aider son marché. Notre but est d’apporter toute notre expertise à ces jeunes générations qui ont décidé d’intégrer les rangs des “Troopers de la transition énergétique”. La qualité de l’enseignement de l’EPF appuyé par des modules de formations à nos expertises métier participera aux succès de ces jeunes gens. En avant la relève, la planète a besoin de vous !”

conclut Jean-Charles Drouvin – Président de PowR Earth Foundation.

Encadré

Quid de l’EPF Engineering school ?

Depuis 1925, l’EPF forme des ingénieur·e·s généralistes accompagnant les transitions technologiques et organisationnelles des entreprises, en France et à l’international. Première école polytechnique féminine au monde, l’EPF a fait de l’innovation une priorité en exposant ses élèves à la recherche et à la valorisation industrielle. Elle déploie un modèle d’apprentissage hybride qui associe les technologies numériques et les pédagogies actives par projet. Ses 2 600 élèves sur 5 campus (Paris-Cachan, Troyes, Montpellier,Saint-Nazaire et Dakar), suivent une formation transdisciplinaire pour acquérir de larges compétences scientifiques et techniques et développer les valeurs d’engagement et de responsabilité sociétale qui fondent l’identité de l’Ingénieur EPF, innovant, engagé et audacieux. L’EPF étend un réseau de plus de 13 000 alumni et de 800 entreprises partenaires. Fondation Reconnue d’Utilité Publique, l’école bénéficie du label EESPIG.