Â« Power : On Â» : de l'Ã©lectricitÃ© dans les villages grÃ¢ce Ã  l'Ã©nergie solaire en Afrique

« 1,3 milliard de personnes n’ont pas d’électricité sur cette planète dont 635 millions d’Africains (…) découvrez comment « Power: On » se démène sur le terrain pour en procurer déjà à de nombreux villages en Afrique ». Une invitation lancée par Omar Sy pour découvrir cette belle initiative ! Sans électricité, les habitants doivent acheter tous les jours des piles électriques, du charbon, des lampes à pétroles… Ces sources d’énergie – archaïques pour la plupart – sont une des causes principales de la pauvreté dans laquelle ces personnes sont enfermées. Cela coûte jusqu’à 30% du budget d’une famille, contre moins de 10% dans les pays développés ! Qui peut imaginer un développement économique dans les régions les plus défavorisées de la planète sans électricité ?

Un premier site pilote

En 2015, la startup « Power: On » a construit un réseau électrique pour les 3 000 habitants d’Igbérè, un village béninois, avec l’aide des habitants du village, et le soutien de familles et d’amis. Cela a démontré que les appareils électriques sont bien moins dangereux que les feux. Un meilleur éclairage permet aussi de lutter contre l’insécurité, les accidents et les attaques d’animaux ! L’électricité libère les femmes et les enfants de corvées épuisantes comme aller chercher de l’eau et la porter sur des kilomètres. Ce fut un tel choc qu’aujourd’hui, leur mission est de fournir de l’électricité aux régions les plus reculées du pays. Et plus que tout, la startup souhaite que les habitants prennent conscience qu’ils ont les moyens de changer leur destin.

Après avoir démontré que cette solution fonctionne pour les 3000 habitants d’Igbérè, la startup veut répliquer l’initiative partout où cela est nécessaire. Avant Power On : charger un téléphone coûtait 0,30€ soit 15% du budget quotidien pour une personne. Aujourd’hui, 5h de lumière et une charge de téléphone coûtent 0,13€. Plus de 100 familles, entrepreneurs et services publics ont accès à l’électricité. La vie du village a radicalement changé. Aujourd’hui, grâce à l’énergie solaire, « Power: On » propose de produire une électricité plus propre, moins chère et surtout disponible 24h sur 24. Cette solution est durable, et répond aux demandes des villageois. Ils sont prêts à payer pour des services énergétiques modernes.

Appel aux dons

Leur réseau électrique peut faire fonctionner de gros appareils, tels des moulins et d’autres machines et permet aux entrepreneurs de créer de la richesse ! Les conditions de vie s’améliorent, des opportunités économiques se créent. Des boutiques en soirée voient de plus en plus le jour. Elles peuvent utiliser des frigos pour stocker des produits. Les villageois accèdent aux informations sur ce qu’il se passe dans le monde entier et profiter d’un cinéma en plein air pour la première fois. Les cliniques peuvent fonctionner plus efficacement, même durant la nuit. Avec cet objectif audacieux « Power : On » Tristan K. lance dès aujourd’hui un appel aux dons sur la plateforme de financement participatif GoFundMe. Vos dons serviront donc à financer des besoins tels que panneaux solaires, batteries, onduleurs et équipements divers. Plus d’infos…