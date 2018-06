Pour son 10Ã¨me anniversaire SOLARDIS devient SOPRASOLAR !

La filiale spécialisée dans l’énergie solaire du Groupe SOPREMA née en 2008, fêtera le 26 juin prochain ses 10 ans d’existence et d’expertise au service des professionnels du bâtiment. cette occasion, la société sera rebaptisée SOPRASOLAR, en référence à l’appellation de ses systèmes et à son appartenance au Groupe SOPREMA, spécialiste des systèmes d’étanchéité, d’isolation et de protection du bâtiment.

En quelques années, SOPRASOLAR s’est imposée comme le leader français des systèmes d’étanchéité photovoltaïques, avec plus de 3 millions de m² de surface solaire posée (en France, DROM, Maroc, Espagne, Italie, Benelux, Royaume-Uni, etc) sans aucun désordre. La société compte 2 procédés sous la liste verte de l’agence Qualité Construction, ainsi qu’une Atex de cas a du CSTB, proposant sur le marché une large palette de procédés dits en technique courante.

Ses deux atouts majeurs – la fiabilité et l’excellence de ses solutions ainsi que sa place sous l’aile d’un géant mondial de l’étanchéité – lui ont permis de s’adapter à un marché soumis à de nombreuses turbulences et réglementations, sans jamais dévier de son ADN : proposer des solutions qui permettent de transformer une toiture terrasse en centrale de production d’électricité renouvelable, sans dégrader la qualité de l’enveloppe et de l’étanchéité. Ainsi, la fonction première d’une toiture, qui est la protection des biens et des personnes, est garantie.

SOPRASOLAR conçoit toute une gamme de systèmes d’intégration pour panneaux photovoltaïques sur toiture terrasse innovante et légère. La société équipe aussi bien des bâtiments industriels, collectifs, que des ERPs et centres commerciaux. Les procédés SOPRASOLAR sont garantis sur 20 ans, afin de faire coïncider la garantie des composants avec celle fournie par les fabricants de panneaux solaires photovoltaïques.