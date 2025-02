Pour EDF-Renouvelables, Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes installe une centrale photovoltaÃ¯que et un poste de livraison

Signataire, avec le Grand Châteaudun, d’une charte d’occupation de 30 ans d’une ancienne base aérienne implantée en Eure-et-Loir, EDF-Renouvelables (EDF-Re) a entrepris la construction d’une centrale photovoltaïque de grande puissance (113 MWc) sur le site de Nivouville. Les équipes d’Eiffage Énergie Systèmes, qui ont décroché deux des trois lots du marché (HTB et BOS Travaux), s’apprêtent à construire et mettre en service la centrale photovoltaïque et le poste de livraison associé.

Après dépollution de la première des deux zones dédiées à la construction de la centrale photovoltaïque de 113 MWc, EDF-Re a attribué le lot BOS travaux (Balance of system) à Eiffage Énergie Systèmes. « Pour ce lot BOS travaux, tous les équipements sont fournis par EDF : structures, modules et postes PTR. Nous allons nous occuper du design électrique de la centrale en co-conception avec EDF-Re, qui a dimensionné les équipements en nombre et en taille. Nous réaliserons également le câblage de tous les éléments réceptionnés, les fondations et la pose des structures et des modules », précise Anne Bloas Cacaud, directrice d’agence photovoltaïque.

Au plus fort des travaux, une cinquantaine d’équipiers sur le site

Pour la première fois sur le réseau français, les experts d’Eiffage Énergie Systèmes installeront des PTR standards fournis par le constructeur chinois Huawei. Baptisés Jupiter 6000, ces postes intègrent un transformateur et se présentent sous forme de containers. Autre spécificité de ce chantier, 60 % des structures auront pour fondations des pieux nécessitant des forages bétonnés, tandis que les 40 % restants reposeront sur des longrines béton. Au plus fort des travaux, une cinquantaine d’équipiers de la Branche Energie Systèmes seront présents sur le site de Nivouville. Une autre partie de la base aérienne a été dépolluée pour que les experts T&D puissent y construire un poste de livraison 33/90 kV de 105 MVA (lot HTB), en groupement avec Jérôme BTP, entreprise en charge du terrassement et des travaux de génie civil. « Notre objectif est la création clés en main du poste de livraison 33/90 kV, comprenant la fourniture, l’installation et le raccordement des équipements haute tension (HTB/HTA) : transformateurs de mesure, disjoncteurs, sectionneurs, tableau moyenne tension, etc. Nous réaliserons également la conception et la fabrication des armoires de contrôle-commande et d’alimentation auxiliaires », détaille Yannick Boucheron, responsable d’affaires.

Mise en service du poste prévue à l’été 2025

Un système de supervision du poste HTB, développé sur mesure par une autre entité de la Branche, sera intégré dans les armoires de contrôle-commande, permettant ainsi un pilotage macro et micro du poste à distance par le client. Ce poste de livraison sera raccordé au Réseau de transport d’électricité RTE, via une liaison souterraine 90 000 V. La mise en service du poste est prévue à l’été 2025 pour acheminer l’électricité produite par la centrale photovoltaïque vers les consommateurs. Les experts de T&D assureront ainsi l’exploitation de l’installation. En phase de commissioning, les deux filiales travailleront main dans la main pour que la mise en service de la centrale photovoltaïque et celle du poste de livraison se déroulent sans accroc. La construction de centrales photovoltaïques de cette envergure est un véritable challenge, que la branche Énergie Systèmes d’Eiffage s’apprête à relever en équipes.